Президент Ильхам Алиев: Отношения между Таджикистаном и Азербайджаном поступательно развиваются

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе, отметил поступательное развитие двусторонних отношений между Таджикистаном и Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: «Хотел бы отметить поступательное развитие двусторонних отношений между Таджикистаном и Азербайджаном. Они основаны на братстве, дружбе, взаимной поддержке и имеют большой потенциал развития».