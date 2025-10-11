Хуситы объявили о прекращении атак на Израиль и суда в Красном море

Лидер йеменского движения "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси распорядился прекратить удары по израильской территории, а также нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, пока Израиль соблюдает соглашение о перемирии в секторе Газа.

Об этом ТАСС сообщил источник в движении.

"Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась. Лидер [хуситов] распорядился наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения. От этого будут зависеть дальнейшие действия Йемена в вопросе поддержки палестинцев", - сказал он.

По его словам, хуситы готовы возобновить атаки, если Израиль будет нарушать условия соглашения о прекращении огня, в том числе касающиеся освобождения палестинских заключенных и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

Источник: ТАСС