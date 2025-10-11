 Хуситы объявили о прекращении атак на Израиль и суда в Красном море | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Хуситы объявили о прекращении атак на Израиль и суда в Красном море

First News Media11:47 - Сегодня
Хуситы объявили о прекращении атак на Израиль и суда в Красном море

Лидер йеменского движения "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси распорядился прекратить удары по израильской территории, а также нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, пока Израиль соблюдает соглашение о перемирии в секторе Газа.

Об этом ТАСС сообщил источник в движении.

"Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась. Лидер [хуситов] распорядился наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения. От этого будут зависеть дальнейшие действия Йемена в вопросе поддержки палестинцев", - сказал он.

По его словам, хуситы готовы возобновить атаки, если Израиль будет нарушать условия соглашения о прекращении огня, в том числе касающиеся освобождения палестинских заключенных и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

Источник: ТАСС

Поделиться:
160

Актуально

Точка зрения

Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня массированного ракетного обстрела ...

Спорт

III Игры стран СНГ: Триумф Азербайджана - Взгляд Репортера 1news.az - ВИДЕО

Xроника

Ильхам Алиев поделился видеороликом о своем рабочем визите в Таджикистан

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

В мире

Хуситы объявили о прекращении атак на Израиль и суда в Красном море

Врач Трампа: президент США пребывает в исключительной физической форме

Пострадавшие в «Крокусе» могут требовать от близких террористов возместить вред

Израиль нанес удары по югу Ливана

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Опасный вирус начал распространяться на юге Китая

Братство в объективе: Казахстанцы с теплом восприняли поступок Ильхама Алиева - ВИДЕО

Трагедия в Тбилиси: обнаружены тела трех членов семьи

"Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста

Последние новости

На Земле началась новая магнитная буря: насколько сильной она будет

Сегодня, 12:08

Хуситы объявили о прекращении атак на Израиль и суда в Красном море

Сегодня, 11:47

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям

Сегодня, 11:30

Цена Azeri Light на мировом рынке упала на 4%

Сегодня, 11:19

Уволенный главный тренер сборной Азербайджана по футболу получил компенсацию - АФФА

Сегодня, 10:58

В Гарадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана - ВИДЕО

Сегодня, 10:43

III Игры стран СНГ: Триумф Азербайджана - Взгляд Репортера 1news.az - ВИДЕО

Сегодня, 10:29

Пассажир скончался в бакинском метро

Сегодня, 10:11

Врач Трампа: президент США пребывает в исключительной физической форме

Сегодня, 09:56

Пострадавшие в «Крокусе» могут требовать от близких террористов возместить вред

Сегодня, 09:39

Израиль нанес удары по югу Ливана

Сегодня, 09:20

Угрозы Трампа о дополнительных пошлинах Китаю обрушили рынок криптовалют

Сегодня, 09:00

Премьер-министром Франции вновь назначили Лекорню

Сегодня, 01:01

ЧМ-2026: Сборная Азербайджана уступила Франции - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:53

Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня массированного ракетного обстрела Гянджи

Сегодня, 00:00

Белый дом подтвердил начало сокращений в правительственном аппарате

10 / 10 / 2025, 23:40

Ибрагим Калын: Азербайджанские энерголинии играют ключевую роль в глобальной стабильности

10 / 10 / 2025, 23:20

В Британии оправдали поджигателя Корана

10 / 10 / 2025, 22:40

УМК опубликовал требования к состоянию здоровья паломников, направляющихся в Саудовскую Аравию в следующем году

10 / 10 / 2025, 22:20

Азербайджанские шахматисты одержали победу над Арменией

10 / 10 / 2025, 21:40
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10