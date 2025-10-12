Когда начинается биологическое старение? - ИССЛЕДОВАНИЕ

До момента полового созревания в организме человека активно поддерживается работа рибосомной ДНК — участка генома, необходимого для выживания клеток.

Однако в зрелости его эффективность снижается, что запускает молекулярные механизмы старения. К такому выводу пришли исследователи из Германии. Результаты исследования опубликованы в Aging-US.

Ученые проанализировали образцы крови 280 человек в возрасте от рождения до 18 лет. Они оценивали два показателя: число копий рДНК и уровень их метилирования — химической метки, которая «отключает» активность гена. Выяснилось, что у детей и подростков число активных (неметилированных) копий не уменьшается, а наоборот — несколько возрастает. Это означает, что клетки в юном возрасте поддерживают работу рДНК в «молодом» состоянии.

У взрослых же наблюдается противоположный процесс: с возрастом активных копий становится меньше, а уровень метилирования — выше. По словам ученых, такие изменения служат надежным биомаркером клеточного старения.

«Наши данные показывают, что в тканях молодых людей состояние активной рДНК поддерживается на молекулярном уровне. Это может быть частью естественного механизма сохранения клеточной молодости», — отмечают авторы работы.

Исследование также показало, что изменения в рДНК не связаны с задержкой развития у детей, а значит, не являются причиной ранних патологий.

Результаты подтверждают идею о том, что биологическое старение — не непрерывный процесс, а механизм, который включается после того, как организм становится готов к размножению. Исследователи отмечают: открытие может изменить подход к борьбе со старением. Вместо того чтобы лечить его последствия, ученые предлагают сосредоточиться на усилении механизмов, которые в юности защищают клетки от возрастных изменений.

Источник: Gazeta.ru