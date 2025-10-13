Полиция обратилась к водителям, нарушающим эти правила - ФОТО - ВИДЕО

На основании обращений в полицию по поводу случаев парковки транспортных средств на тротуарах продолжаются профилактические мероприятия.

Как передает 1news.az, об этом сообщает со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Отмечается, что в ходе очередного мероприятия в Ясамальском районе столицы с водителями, паркующими автомобили на пешеходных тротуарах, были проведены разъяснительные беседы.

Следует отметить, что стоянка машин на тротуарах вынуждает пешеходов выходить на проезжую часть дороги.

Это создает реальную угрозу их жизни и здоровью.

«Еще раз доводим до сведения водителей, что требования законодательства, касающиеся остановки, стоянки и парковки, должны строго соблюдаться. Стоянка автомобилей на пешеходных тротуарах является не только нарушением закона, но и расценивается как недисциплинированность водителя.

В заключение еще раз сообщаем, что сотрудники полиции продолжат аналогичные мероприятия на территории столицы», - добавили в ведомстве.