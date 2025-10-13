Пакистан привел в повышенную готовность войска на границе с Афганистаном

Пакистан привел в повышенную боеготовность войска на границе с Афганистаном после ожесточенных вооруженных столкновений в конце прошлой недели в различных приграничных провинциях исламской республики.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на пакистанские силы безопасности, все переходы на границе между двумя странами, протяженность которой составляет 2 600 км, закрыты, полностью прекращена трансграничная торговля. «Все контрольно-пропускные пункты закрыты с субботы после неспровоцированных нападений со стороны Афганистана, - уточнили собеседники Reuters. - 12 октября вечером произошло несколько перестрелок, но в целом ситуация была спокойной».

Представитель оборонного ведомства Афганистана Энаятулла Ховаразми подтвердил агентству, что сейчас ситуация на границе продолжает оставаться нормальной. «Если пакистанская сторона вновь нарушит территориальную целостность Афганистана, наши вооруженные силы полностью готовы защитить границы страны и дадут решительный ответ», - подчеркнул он.

Ранее глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил, что пакистанские ответные удары по террористическим формированиям на территории Афганистана носят оборонительный характер и не направлены против мирных жителей.

11 октября в районе афганской провинции Гильменд произошли перестрелки. Позже ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Официальные представители движения «Талибан» подробностей операции не предоставили. Афганский телеканал TOLO News утверждал, что в ходе столкновений были убиты по меньшей мере 58 пакистанских военных. Исламабад заявил о ликвидации не менее 200 боевиков, уничтожении в Афганистане 19 террористических объектов, с которых велись обстрелы, и нанесении удара по штабу афганского танкового батальона, обеспечивавшего поддержку атаковавших Пакистан экстремистов.

Источник: ТАСС