 Пакистан привел в повышенную готовность войска на границе с Афганистаном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Пакистан привел в повышенную готовность войска на границе с Афганистаном

First News Media15:00 - Сегодня
Пакистан привел в повышенную готовность войска на границе с Афганистаном

Пакистан привел в повышенную боеготовность войска на границе с Афганистаном после ожесточенных вооруженных столкновений в конце прошлой недели в различных приграничных провинциях исламской республики.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на пакистанские силы безопасности, все переходы на границе между двумя странами, протяженность которой составляет 2 600 км, закрыты, полностью прекращена трансграничная торговля. «Все контрольно-пропускные пункты закрыты с субботы после неспровоцированных нападений со стороны Афганистана, - уточнили собеседники Reuters. - 12 октября вечером произошло несколько перестрелок, но в целом ситуация была спокойной».

Представитель оборонного ведомства Афганистана Энаятулла Ховаразми подтвердил агентству, что сейчас ситуация на границе продолжает оставаться нормальной. «Если пакистанская сторона вновь нарушит территориальную целостность Афганистана, наши вооруженные силы полностью готовы защитить границы страны и дадут решительный ответ», - подчеркнул он.

Ранее глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил, что пакистанские ответные удары по террористическим формированиям на территории Афганистана носят оборонительный характер и не направлены против мирных жителей.

11 октября в районе афганской провинции Гильменд произошли перестрелки. Позже ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Официальные представители движения «Талибан» подробностей операции не предоставили. Афганский телеканал TOLO News утверждал, что в ходе столкновений были убиты по меньшей мере 58 пакистанских военных. Исламабад заявил о ликвидации не менее 200 боевиков, уничтожении в Афганистане 19 террористических объектов, с которых велись обстрелы, и нанесении удара по штабу афганского танкового батальона, обеспечивавшего поддержку атаковавших Пакистан экстремистов.

Источник: ТАСС

Поделиться:
168

Актуально

Политика

Президент Азербайджана и премьер Армении вновь встретились - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан - желанный партнёр для всех сторон в региональной ...

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в Саммите мира по Ближнему ...

Общество

Письмо в редакцию: Как шесть лабораторных анализов выдали шесть разных ...

В мире

НАТО назвала борьбу с «теневым флотом» РФ новым приоритетом Европы

Пакистан привел в повышенную готовность войска на границе с Афганистаном

Лавров заявил о заинтересованности Сирии в сохранении военных баз РФ

Трамп: Израиль будет готов «протянуть руку дружбы» Ирану

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

Украинские дроны поразили российский НПЗ

ХАМАС не примет участия в церемонии подписания мирного соглашения

Число приехавших на заработки в Россию индийцев увеличилось в 22 раза

Последние новости

Хикмет Гаджиев: Азербайджан - желанный партнёр для всех сторон в региональной мирной повестке дня на Ближнем Востоке - ВИДЕО

Сегодня, 15:50

Дрон с крупной партией наркотиков перехвачен на границе с Ираном

Сегодня, 15:30

Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор станет важным транспортным узлом в Евразии

Сегодня, 15:27

С завтрашнего дня на этом маршруте заработают 10 экологичных автобусов

Сегодня, 15:20

В суде продемонстрированы фотографии приказов, отданных вооруженными силами Армении с целью исполнения на ранее находившихся под оккупацией территориях Азербайджана

Сегодня, 15:17

НАТО назвала борьбу с «теневым флотом» РФ новым приоритетом Европы

Сегодня, 15:10

Президент Азербайджана и премьер Армении вновь встретились - ФОТО

Сегодня, 15:05

Пакистан привел в повышенную готовность войска на границе с Афганистаном

Сегодня, 15:00

Полиция обратилась к водителям, нарушающим эти правила - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:55

Состоится Международный фестиваль STEAM Азербайджан - SAF 2025

Сегодня, 14:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в Саммите мира по Ближнему Востоку

Сегодня, 14:47

Что стало причиной убийства экс-таможенника перед его магазином? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:44

В Азербайджане водителей мопедов могут обязать получать удостоверение

Сегодня, 14:35

Лавров заявил о заинтересованности Сирии в сохранении военных баз РФ

Сегодня, 14:30

Письмо в редакцию: Как шесть лабораторных анализов выдали шесть разных результатов

Сегодня, 14:20

В Баку состоялась трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия, принято Коммюнике - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:17

Трамп: Израиль будет готов «протянуть руку дружбы» Ирану

Сегодня, 14:12

В результате столкновения двух поездов в Словакии пострадали не менее 20 человек

Сегодня, 14:08

Сборная Фарерских островов с населением 50 тысяч человек претендует на выход на ЧМ-2026

Сегодня, 14:02

Лавров опроверг слухи о том, что Асада якобы пытались отравить в Москве

Сегодня, 13:53
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10