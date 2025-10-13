 Трамп: США не собираются начинать войн | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп: США не собираются начинать войн

First News Media16:30 - Сегодня
Трамп: США не собираются начинать войн

Президент США Дональд Трамп, выступая в Кнессете (парламенте Израиля), заявил, что Соединенные Штаты не планируют начинать той или иной войны, но намерены выиграть, если конфликт окажется неизбежным.

«Мы не собираемся начинать войну. Но если мы начнем, то мы победим в этой войне, как никто другой до этого не побеждал в войнах. И мы не будем политически корректными. Но мы не собираемся доходить до этого», - сказал Трамп во время своего выступления, трансляция которого велась на сайте Кнессета.

Он выразил надежду, что США никогда не придется использовать наиболее мощные вооружения из своего арсенала. Трамп подчеркнул, что «ненавидит некоторые вооружения». При этом он добавил, что США, в случае необходимости, «сделают то, что будет необходимо сделать».

Источник: ТАСС

Поделиться:
211

Актуально

Повестка Президента

Азербайджан на саммите мира по Ближнему Востоку: какую роль способна сыграть ...

Общество

«Последний колхоз Кавказа»: Телеканал Euronews снял программу о селе Ивановка - ВИДЕО

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан - желанный партнёр для всех сторон в региональной ...

Политика

Президент Азербайджана и премьер Армении вновь встретились - ФОТО

В мире

Аллахшукюр Пашазаде встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ООН

СМИ рассказали, как Эрдоган чуть не отказался от участия в саммите по Газе

Трамп: США не собираются начинать войн

Трамп предложил создать «Совет мира» для восстановления и обустройства Газы

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Число приехавших на заработки в Россию индийцев увеличилось в 22 раза

Президент Мадагаскара бежал из страны из-за массовых протестов

ХАМАС не примет участия в церемонии подписания мирного соглашения

ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

Последние новости

Аллахшукюр Пашазаде встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ООН

Сегодня, 18:00

В Азербайджане обнаружены туши каспийских тюленей

Сегодня, 17:37

Efendi рассказала, что стало причиной её недомогания на съёмках проекта Silk Way Star – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 17:23

Что стало с младенцем, найденным в подвале в Мингячевире?

Сегодня, 17:16

СМИ рассказали, как Эрдоган чуть не отказался от участия в саммите по Газе

Сегодня, 16:40

«Последний колхоз Кавказа»: Телеканал Euronews снял программу о селе Ивановка - ВИДЕО

Сегодня, 16:33

Трамп: США не собираются начинать войн

Сегодня, 16:30

Азербайджан на саммите мира по Ближнему Востоку: какую роль способна сыграть страна средней силы

Сегодня, 16:28

В Гаджигабуле выявлены нарушения санитарных норм в одном из кафе - ФОТО

Сегодня, 16:25

В Наримановском районе проведена проверка в продовольственном магазине - ФОТО

Сегодня, 16:18

Трамп предложил создать «Совет мира» для восстановления и обустройства Газы

Сегодня, 16:14

Хикмет Гаджиев: Азербайджан - желанный партнёр для всех сторон в региональной мирной повестке дня на Ближнем Востоке - ВИДЕО

Сегодня, 15:50

Дрон с крупной партией наркотиков перехвачен на границе с Ираном

Сегодня, 15:30

Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор станет важным транспортным узлом в Евразии

Сегодня, 15:27

С завтрашнего дня на этом маршруте заработают 10 экологичных автобусов

Сегодня, 15:20

В суде продемонстрированы фотографии приказов, отданных вооруженными силами Армении с целью исполнения на ранее находившихся под оккупацией территориях Азербайджана

Сегодня, 15:17

НАТО назвала борьбу с «теневым флотом» РФ новым приоритетом Европы

Сегодня, 15:10

Президент Азербайджана и премьер Армении вновь встретились - ФОТО

Сегодня, 15:05

Пакистан привел в повышенную готовность войска на границе с Афганистаном

Сегодня, 15:00

Полиция обратилась к водителям, нарушающим эти правила - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:55
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10