В Баку состоялась трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия, принято Коммюнике - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Трехсторонняя встреча между Азербайджаном, Ираном и Россией, посвященная вопросам сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни, состоялась в понедельник, 13 октября, в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во встрече, прошедшей под сопредседательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег и вице-премьера России Алексея Оверчука, приняли участие уполномоченные представители соответствующих ведомств трех стран.

Выступая на мероприятии, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев заявил о приверженности принципам добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнерства в отношениях с Ираном и Россией и в этой связи выразил уверенность в том, что многоплановые отношения с обеими странами будут и впредь развиваться в духе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем, так и на трехстороннем форматах, наполняясь новым содержанием.

Говорилось о том, что подобный трехсторонний формат встреч был создан по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и в рамках этой инициативы в 2016 году в Баку, а в 2017 году в Тегеране состоялись саммиты глав трех государств. Сегодняшние обсуждения имеют большое значение с точки зрения дальнейшего расширения торгово-экономических, транспортных и энергетических связей между тремя странами.

Ш.Мустафаев довел до внимания необходимость содействия торгово-экономическому сотрудничеству между тремя странами на основе принципов равноправия и взаимной выгоды. Была подчеркнута исключительная роль Декларации президентов Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Российской Федерации от 8 августа 2016 года и Совместного заявления от 1 ноября 2017 года в экономическом сотрудничестве, развитии безопасных и надежных региональных и международных транспортных коридоров, а также реализации проектов в энергетической сфере.

Было отмечено, что сотрудничество в области транспорта, энергетики и таможни имеет большое значение в контексте трехсторонних отношений Азербайджан – Иран – Россия.

Заместитель премьер-министра напомнил, что в целях развития транспортного коридора Север – Юг за прошедший период между сторонами был подписан ряд важных документов, в том числе Соглашение между Правительством Ирана и Правительством России о строительстве железной дороги Решт – Астара в Иране и Соглашение между Правительством Азербайджана и Правительством России о сотрудничестве в развитии транзитных грузоперевозок по этому коридору.

Констатировано, что с 1 января 2028 года, после модернизации соответствующей железнодорожной инфраструктуры гарантированный объем грузов, перевозимых ежегодно с территории Азербайджана, определен на уровне не менее 5 миллионов тонн в год, а после принятия сторонами соответствующего решения планируется увеличить этот объем до не менее 15 миллионов тонн.

Ш.Мустафаев напомнил, что в декабре 2023 года были сданы в эксплуатацию новый автомобильный мост через реку Астарачай и погранично-пропускной пункт на азербайджано-иранской границе. Также было сообщено, что строительство Южного грузового терминала, являющегося важной составляющей транспортного коридора Север – Юг и расположенного в иранском городе Астара, близится к завершению.

Отмечалось, что блестящая победа Азербайджана в Отечественной войне и освобождение оккупированных территорий в 2020 году создали новую геополитическую ситуацию в регионе и новые возможности в транспортно-логистической сфере.

В этой связи автомобильный мост Агбенд – Калала через реку Араз, строительство которого ведется в соответствии с Межправительственным меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Азербайджаном и Ираном в 2022 году, станет значимой составляющей стратегической транспортной инфраструктуры региона. Строительство этого моста, являющегося важным компонентом Аразского коридора, планируется завершить к концу текущего года, а строительство вместе с соответствующей погранично-таможенной инфраструктурой – в первом квартале следующего года. Также в следующем году планируется завершить строительство автомобильной и железной дорог Горадиз – Агбенд.

Касаясь значения Среднего коридора, вице-премьер довел до внимания участников встречи, что с 2022 года объем грузоперевозок по этому коридору увеличился примерно на 90%, а время в пути заметно сократилось.

Говоря о перспективах трехстороннего сотрудничества в энергетической сфере, Ш.Мустафаев отметил, что в настоящее время существуют отдельные соединения между электросетями Азербайджана и России, Азербайджана и Ирана, позволяющие осуществлять обмен и торговлю электроэнергией. Он добавил, что проект соединения электросетей Азербайджана, России и Ирана значится в повестке сотрудничества в энергетической сфере.

Было особо отмечено, что осуществляемые в транспортной сфере меры требуют синхронного совершенствования инфраструктуры таможенных погранично-пропускных пунктов. В этом контексте упрощение и цифровизация таможенных операций являются одними из приоритетных направлений сотрудничества.

Ш.Мустафаев также сообщил, что 14 октября делегации трех стран совместно осмотрят важные инфраструктурные объекты международного транспортного коридора «Север – Юг».

После выступлений заместителя председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и министра дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег состоялось широкое обсуждение актуальных вопросов повестки трехстороннего сотрудничества в области транспортна, энергетики и таможни.

По итогам трехсторонней встречи принято Коммюнике.

