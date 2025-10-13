Посол Израиля в ЕС не исключил создания полноценного палестинского государства

Новый посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн не исключил, что его страна может согласиться с созданием полноценного палестинского государства в будущем, при условии, что палестинцы в полной мере признают еврейское государство.

«Им необходимо признать Израиль как еврейское государство. <...> Мы должны увидеть гораздо более искреннее отношение палестинского руководства к будущему решению, и тогда, кто знает? Может быть, тогда этот вопрос снова будет рассмотрен», - заявил посол в интервью европейскому изданию Politico.

Он указал, что пока радикальное движение ХАМАС сохраняет то или иное влияние в секторе Газа, а ряд других палестинских политических сил отрицает право еврейского государства на существование, решение о размежевании Палестины и Израиля на основе принципа двух государств противоречит израильским интересам.

«Этот вопрос был на повестке дня [раньше], теперь этот вопрос снят с обсуждения. Но, знаете ли, жизнь вокруг динамична. Поэтому, я не знаю, как именно, но, возможно, когда мы увидим действительно искренние усилия [со стороны палестинцев], тогда это [решение] станет возможным», - добавил Нир-Фельдкляйн.

Он указал, что до атак 7 октября 2023 года правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допускало создание полноценного палестинского государства, но после начала войны в Газе эта позиция изменилась. В конце сентября этого года Нетаньяху заявлял, что Израиль исключает возможность создания палестинского государства.

На конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в этом сентябре о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Кроме того, 21 сентября Палестину признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян.

Источник: ТАСС