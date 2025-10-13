 Трамп прибыл в Израиль | 1news.az | Новости
Трамп прибыл в Израиль

First News Media10:57 - Сегодня
Трамп прибыл в Израиль

Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль.

Трансляцию приземления его самолета в аэропорту Бен-Гурион вела пресс-служба израильского правительства.

У красной ковровой дорожки на летном поле его встретили президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаньяху в сопровождении почетного караула с военным оркестром.

Из аэропорта Трамп отправится в Иерусалим, где выступит перед Кнессетом (израильский парламент), после чего сразу вернется в аэропорт, откуда проследует далее в Египет для участия в «Саммите мира», созванном в свете заключения договоренностей об урегулировании в секторе Газа.

Источник: ТАСС

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
