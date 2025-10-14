30 лет «Caspian Construction Week» - ФОТО

Каспийская Строительная Неделя («Caspian Construction Week»), которая состоится в этом году с 14 по 16 октября в Баку Экспо Центре отмечает свой 30-летний юбилей.

В настоящее время строительный сектор является одним из самых динамичных и стратегически важных сегментов экономики Азербайджана. Масштабные программы по восстановлению Карабаха, реконструкции и развитию городской, а также дорожно-транспортной инфраструктуры придали строительному сектору особое значение в структуре ненефтяной экономики страны.

Вот уже 30 лет «Caspian Construction Week» является ведущей платформой для профессионалов, объединяя ведущие выставки и открывая новые горизонты для бизнеса. Мероприятие способствует внедрению инновационных технологий, реализации проектов на освобождённых территориях и росту международных инвестиций. Являясь национальным брендом с 30-летней историей, «Caspian Construction Week» занимает достойное место в календаре международных компаний.

Организаторами Каспийской Строительной Недели являются компании «Iteca Caspian», «Caspian Event Organisers» и их международные партнёры «ICA Events» и «Caspian Event Management FZ-LLC». Каспийская Строительная Неделя активно поддерживается Ассоциацией Организаторов Выставок Азербайджана (ASTA).

В преддверии выставки 1news.az побеседовал с Рашадом Гадимовым, директором «Caspian Construction Week» в компании «Iteca Caspian».

· В этом году «Caspian Construction Week» отмечает своё 30-летие. Расскажите, пожалуйста, о значении этого события для Азербайджана и региона?

· Каспийская Строительная Неделя за три десятилетия превратилась в узнаваемый национальный бренд и одной из крупнейших международных выставок строительной индустрии. С первых лет проведения «Rebuild Karabakh» Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев направляет приветственное обращение участникам и гостям выставки которое зачитывается на официальной церемонии открытия. Являясь важной платформой для встречи лидеров индустрии, выставки создают возможности установить деловые контакты, презентовать инновации и расширять международное сотрудничество. За 30 лет в выставках приняли участие более 6500 компаний из 58 стран мира, а также свыше 200 000 профессиональных посетителей, что предоставило компаниям уникальную возможность представить свою продукцию и услуги, а также наладить новые партнёрские связи. Это свидетельствует о том, что Азербайджан сегодня является перспективным центром регионального развития, а также о высоком доверии к нашей площадке. Этот год имеет особое значение для Каспийской Строительной Недели: своё 30-летие отмечает выставка «BakuBuild», а «Rebuild Karabakh празднует свой первый юбилей.

В рамках 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Недели также будут представлены 17-я Международная выставка «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны» «Aquatherm Baku», 4-я Каспийская Международная выставка «Индустрия пластмасс и полимеров» «Plastex Caspian», а также 13-я Каспийская Международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» «Road&Traffic». Здесь можно встретить как демонстрацию строительных материалов, технологий и инженерных решений, так и вопросы дорожной инфраструктуры и проекты по восстановлению освобождённых территорий.

Таким образом, «Caspian Construction Week» становится уникальной площадкой, где вся строительная индустрия представлена в едином пространстве.

Значение выставки подчёркивает поддержка, которую мы получаем от государственных структур, среди которых Министерство экономики Азербайджанской Республики, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, Исполнительная власть города Баку, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе, Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), Агентство государственного жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA), Национальная Конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Фонд возрождения Карабаха, Союз архитекторов Азербайджана, Ассоциация строительных производителей Азербайджана (ATİA), Азербайджанская Ассоциация производителей строительных материалов (ATMIA). «KOBİA», «AZPROMO», Фонд возрождения Карабаха, «MİDA» и «ASK» будут представлены на выставке собственными стендами.

· Какие страны и компании подтвердили своё участие в «Caspian Construction Week» в этом году?

· В настоящее время подготовка к выставке идёт полным ходом. В этом году экспозиция займёт три павильона Баку Экспо Центра. Около 300 компаний из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Израиля, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, России, Румынии, Турции, Узбекистана, Чехии, Южной Кореи и других стран примут участие в выставке. Особо отмечу, что Германия, Италия, Узбекистан и Турция будут представлены национальными павильонами.

· Что будет представлено на выставке «Rebuild Karabakh» в этом году?

· Этот год имеет особое значение для «Rebuild Karabakh», так как выставка отмечает свой первый юбилей. Впервые она была организована в 2021 году, сразу после исторической Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Тогда мы приняли решение создать специализированную платформу, посвящённую восстановлению и развитию освобождённых территорий, укреплению государственно-частного партнёрства и демонстрации наиболее перспективных проектов, чтобы внести свой посильный вклад. За прошедшие годы в выставке приняли участие около 300 местных и международных компаний. Уже с первого выпуска здесь были представлены проекты по реконструкции Карабаха, которые сегодня успешно реализуются. Среди них – Физулинский международный аэропорт и проект «Умная деревня» (Smart Village). Кроме того, при активном участии Фонда возрождения Карабаха на площадке проходили панельные дискуссии, определяющие стратегические направления восстановления. Неотъемлемой частью выставки является её социальная миссия: По инициативе организаторов от каждого участника в Фонд возрождения Карабаха перечисляются средства в качестве пожертвования. С 2021 года по настоящее время в общей сложности было пожертвовано 137 772,16 AZN. Эта традиция стала важным элементом выставки, и мы намерены продолжать её в будущем.

В юбилейном году мы решили дополнить программу культурным измерением Карабаха. Одним из ключевых событий станет Кулинарный Чемпионат Национального Наследия «Karabakh Cup» – проект, посвящённый продвижению карабахской кухни и национального кулинарного достояния. «Karabakh Cup» представит международному сообществу богатую культуру региона и позволит ближе познакомиться с его уникальными традициями.

Таким образом, юбилейная «Rebuild Karabakh» объединяет деловую, социальную и культурную составляющие, превращая выставку в уникальную платформу для демонстрации достижений, обмена опытом и формирования новых идей для будущего возрождения Карабаха.

· Что представят компании на выставке?

На выставке «BakuBuild» компании продемонстрируют строительное и производственное оборудование, напольные покрытия, интерьерные решения, системы освещения и изоляции. Также будут представлены керамика и облицовочный камень, ландшафтные материалы, металлическая продукция, окна и двери, оборудование для фитнеса и др.

На выставке «Rebuild Karabakh» компании представят свои решения и проекты в области зелёной энергетики, строительства и строительных материалов, сельского хозяйства и безопасности.

В рамках «Aquatherm Baku» будут представлены трубопроводы и трубы, бассейны, системы управления энергией, фильтры, фитинги, увлажнители воздуха, воздухораспределительные устройства, калориферы, отопительные системы, компрессоры, кондиционеры, конвекторы, кулеры, вентиляторы, клапаны и другое инженерное оборудование.

На выставке «Plastex Caspian» компании представят современное оборудование и технологии, сырьё и химические вещества, а также готовую пластиковую продукцию и её применение.

Специализированная выставка «Road&Traffic» станет площадкой для демонстрации решений в области дорожной безопасности и транспортной инфраструктуры. Компании представят интеллектуальные транспортные системы, технологии управления движением, общественный транспорт, смазочные материалы для техники, а также топливораздаточное оборудование.

· Какие мероприятия пройдут в рамках 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Недели?

· В рамках «Caspian Construction Week» запланированы панельные дискуссии и сессии с участием ведущих экспертов строительной отрасли, где будут обсуждаться актуальные темы – от внедрения инновационных технологий и новых стандартов качества до вопросов восстановления освобождённых территорий. Особое внимание будет уделено стратегическим дискуссиям, таким как «Безкомпромиссное качество: модель качества в строительных материалах», , «Архитектура будущего: формирование новых трендов и инновационных подходов», «Транспорт для зелёного будущего: развитие общественных систем и экологически чистых автомобилей», «Развитие системы дорожной разметки и знаков в Азербайджане», a также конференция «Умные и зелёные решения для устойчивого развития» и другим.

Традиционно важной частью станут двусторонние деловые встречи (B2B и B2G), которые предоставят участникам возможность напрямую обсудить перспективы сотрудничества, расширить деловые связи и выйти на новые рынки.

Я хочу отдельно отметить, что Генеральным спонсором юбилейной недели в этом году выступает «PMD Group» – ведущая компаниия в Азербайджане, специализирующейся на девелопменте, инвестициях и управлении недвижимостью. Официальным банком является «PASHA Bank», ведущий корпоративный финансовый институт страны. Официальный отель мероприятия — «Absheron Hotel Group». Официальные гостиничные партнёры осенних выставок 2025 года — «Hilton Baku», «Radisson Hotel Baku», «Hilton Garden Inn Baku», «Ibis Baku City»; официальные партнёры-флористы — «Gloria Flowers» и «Buketeria»; официальный туристический партнёр — компания «Greenwich Travel Club»; а также среди других официальных партнёров — компании «AzExpoMontage LLC» и «Caspian Freight Services». Компания «AzinTelecom» выступает официальным партнёром по цифровым решениям выставки «Rebuild Karabakh».