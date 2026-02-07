В Баку вынесен приговор по отношению к лжесотруднику ПО «Азеригаз»

В Баку возбуждено уголовное дело против мужчины, который представлялся сотрудником ПО "Азеригаз" и обманывал граждан.

Как сообщает lent.az, 49-летний житель Сабирабадского района Рустам Назаров выдавал себя за работника указанной организации. Он заявлял потенциальным жертвам, что занимается установкой газовых счетчиков в новостройках села Мамедли Абшеронского района.

Пострадавшие передали Рустаму в общей сложности 6 400 манатов. Однако аферист так и не выполнил свои обещания - по его словам, он не смог найти специалистов для установки счетчиков. Полученные деньги Назаров потратил на личные нужды.

На основании жалоб Р.Назаров был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Решением Сабунчинского районного суда мошеннику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 11 месяцев и 26 дней.