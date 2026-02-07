Ожидается усиление ветра, объявлено предупреждение

В некоторых районах Азербайджана 8–9 февраля ожидается усиление ветра.

Как сообщает 1news.az, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень предупреждения.

Согласно информации, в Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Нафталане, Самухе, Геранбое, Мингячевире, Тертере, Евлахе, Барде, Хызы, Гусаре, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Зангилане, Джебраиле, Дашкесане, Гедабее, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Сабирабаде, Лерике и Ярдымлы будет дуть западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.