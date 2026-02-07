В туалете бакинского кафе от сердечного приступа скончался мужчина

В туалете одного из бакинских кафе обнаружено тело мужчины.

Как сообщает lent.az, случай зафиксирован на одном из объектов общественного питания, расположенных на улице Бахруза Нуриева в Низаминском районе.

При осмотре места происшествия было установлено, что труп принадлежит 51-летнему Н.Намазову, зарегистрированному в Абшеронском районе.

По предварительным данным, мужчина скончался в результате сердечной недостаточности.

По даному факту начато соответствующее расследование.