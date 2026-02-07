Пашинян обсудил в МИД Армении нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией

В Министерстве иностранных дел Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание, на котором был представлен отчет по итогам проделанной работы в 2025 году.

Как передает "Арменпресс", на заседании был отмечен успешный прогресс в развитии внешнеполитических связей страны после завершения конфликта между Ереваном и Баку.

"Армения продолжала работать над обеспечением мира в 2025 году, активно содействуя установлению, укреплению и институционализации мира с Азербайджаном", - говорится в отчете, представленном главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Отмечается, что на мероприятии были обсуждены наиболее важные события, зафиксированные в мирном процессе, включая согласование и подписание текста мирного соглашения, Вашингтонские соглашения между США, Арменией и Азербайджаном в целом, шаги и инициативы, направленные на укрепление доверия между государствами.

Также обсуждался интенсивный процесс нормализации отношений с Турцией, его развитие и ожидания, а также углубление партнерства с США и ЕС. В ходе обсуждения были затронуты региональные события и вопросы развития стратегического партнерства с двумя другими соседними странами, Грузией и Ираном.

Премьер Пашинян подчеркнул важность последовательной реализации намеченных внешнеполитических приоритетов с учетом новых реалий и возможностей, возникающих в регионе и мире.

Источник: Report