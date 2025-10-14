Саммит мира по Ближнему Востоку. Азербайджан - в центре мировой дипломатии

Азербайджан укрепляет позиции важного глобального игрока и активного участника международных процессов – на этот раз в контексте коллективных усилий по достижению устойчивого мира на Ближнем Востоке.

Участие Президента Ильхама Алиева в саммите мира в Шарм-эш-Шейхе стало знаковым подтверждением поступательного роста роли Азербайджана в региональной и мировой дипломатии.

Внимание, уважение и искренний интерес к главе Азербайджанского государства со стороны лидеров ведущих мировых держав - президентов США Дональда Трампа, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глав арабских монархий, руководителей стран Европы - как на саммите, так и на его полях - было заметно.

С этой точки зрения саммит ознаменовался рядом символичных и показательных жестов, и продемонстрировал ряд дипломатических сигналов, имеющих важное политическое значение.

Один из примечательных моментов – теплая встреча азербайджанского лидера с Дональдом Трампом.

Президент США напомнил о встрече с лидерами Азербайджана и Армении в Белом доме 8 августа, выступая на саммите с заявлением: «Я только что положил конец войне для этого человека. Азербайджан, тебе понравилась моя работа? Где Ваш визави? Вот он. Вы, ребята, все еще ладите, да? Они воевали 32 года, а мы уладили все примерно за час, верно? И теперь они ладят. Я думаю, это здорово».

Успехов, достигнутых в Белом доме в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, Дональд Трамп коснулся, также выступая с заявлением после церемонии подписания мирного соглашения по Ближнему Востоку. «Вот Армения и Азербайджан. Мы положили конец маленькой войне. Я встречался с ними в Овальном кабинете. Они воевали между собой 31 год или какая-то безумная цифра. В Овальном кабинете они сидели по разные стороны. А через час, когда мы закончили переговоры, они уже обнимались. Сейчас они друзья и хорошо ладят друг с другом. Поэтому хочу поблагодарить вас обоих. Это невероятно, действительно невероятно. Большое спасибо», – сказал он.

Традиционно братской и дружественной была встреча глав Азербайджанского и Турецкого государств – Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись теплыми словами. Визуально и символически эта встреча стала еще одним подтверждением особых отношений между Баку и Анкарой - отношений, основанных не только на общих интересах, но и на исторически прочной связи двух братских народов.

Такой же теплой была встреча с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Отдельного внимания заслуживают краткие, но примечательные беседы президентов Азербайджана и Франции, состоявшиеся на полях саммита. Эти неформальные встречи на ходу продемонстрировали важную тенденцию: даже те страны, которые придерживались предвзятой позиции в отношении Баку, сегодня осознают необходимость конструктивного диалога с Азербайджаном. Показательно и то, что Эммануэль Макрон подошел первым, чтобы пожать руку Ильхаму Алиеву.

Президент Ильхам Алиев также встретился на полях саммита с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Привлекают внимание беседы главы Азербайджанского государства с лидерами других государств.

Присутствие Ильхама Алиева среди лидеров, определяющих архитектуру будущего ближневосточного мира, - не случайность. Это отражение новой дипломатической реальности, в которой Азербайджан перестал быть лишь лидером региона и все чаще выступает в роли конструктивного участника международного процесса.

Спокойная, уверенная и внушающая уважение манера главы государства стала важным дипломатическим сигналом. На фоне сложной геополитической обстановки и поиска новых форматов мирного диалога Азербайджан вновь подтвердил себя как стабильный, прагматичный и надежный партнер на международной арене.

На это указывает и комментарий помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева. «Мир на Ближнем Востоке!!! Создается история!!! Азербайджан находится на переднем плане региональной дипломатии!!!» – написал он в своем аккаунте в соцсети X.

Таким образом, успешное сочетание независимой внешней политики, точного геополитического расчета и выверенного диалога с ведущими мировыми игроками позволяет Баку уверенно занимать место за столом, где решаются судьбы регионов и формируется новая архитектура глобальной безопасности.

И, судя по динамике происходящего, это место – вполне заслуженно как логичный результат продуманной и последовательной политики.

