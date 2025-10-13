Азербайджан на саммите мира по Ближнему Востоку: какую роль способна сыграть страна средней силы

Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции и авторитет не только в регионе, но и далеко за его пределами.

Продуманный и многовекторный внешнеполитический курс открывает перед страной новые возможности для расширения дипломатического присутствия на различных геополитических направлениях.

В последнее время одним из направлений, где растущая активность и влияние Азербайджана получает все большее международное признание, становится Ближний Восток.

Президент Ильхам Алиев, по приглашению президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, примет участие в Саммите мира по Ближнему Востоку, который пройдет сегодня в Шарм-эш-Шейхе.

В саммите, посвященном прекращению войны в секторе Газа, также ожидается участие генеральных секретарей ООН, Лиги арабских государств, председателя Совета ЕС, президентов Египта, США, Турции, Франции, Индонезии, Кипра, короли Иордании и Бахрейна, эмир Катара, глава Палестины. Германия, Великобритания, Ирак, Италия, Испания, Греция, Армения, Венгрия, Пакистан, Канада, Норвегия, ОАЭ, Кувейт будут представлены на уровне премьер-министров, Оман и Индия - глав МИД.

В заявлении Каира говорится, что целью саммита является прекращение войны в секторе Газа и укрепление усилий по достижению мира и стабильности в регионе. Во время саммита планируется подписание мирного соглашения, которое Израиль и ХАМАС одобрили в конце недели. Мирный план состоит из 20 пунктов, и включает освобождение заложников, поэтапный вывод израильских войск из региона, обеспечение доставки гуманитарной помощи и создание международного контрольного органа. После обмена заложников и заключенных должна начаться новая фаза переговоров, направленная на окончательное урегулирование многолетнего палестино-израильского конфликта. Перемирие в секторе Газа вступило в силу в пятницу, 10 октября.

Приглашение Президента Азербайджана на мирный саммит по Газе - это еще одно подтверждение растущего международного влияния страны и личного лидерства Ильхама Алиева. Сегодня Баку не просто наблюдает за глобальными процессами, но и сам активно участвует в международных усилиях по решению наиболее острых и чувствительных проблем общемировой повестки.

Признание значительной роли Азербайджана в региональных и международных инициативах, высокий авторитет азербайджанского лидера, особый интерес и внимание ведущих акторов мировой политики к его взглядам на ключевые вопросы глобальной повестки - все это подчеркивает поступательный рост политического веса Баку.

Особое значение приобретает активизация дипломатической активности Азербайджана в рамках крупных платформ, таких, например, как Организация тюркских государств, Европейское политическое сообщество, СНГ, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств и других.

В очередной раз это ярко проиллюстрировал насыщенный график внешнеполитических контактов Президента Ильхама Алиева в первой декаде октября – глава государства принял участие в трех важных саммитах, прошедших в разных регионах и форматах: в саммите Европейского политического сообщества 1-2 октября в Копенгагене, саммите Организации тюркских государств 6-7 октября в Габале и в саммите Совета глав государств СНГ 9-10 октября в Душанбе.

Таким образом, Азербайджан уверенно и грамотно выстраивает собственную стратегию в условиях глобальных перемен. Гибко и дальновидно реагируя на геополитические сдвиги, страна укрепляется в статусе средней силы на мировой арене. В основном это результат активной, многовекторной и стратегически выверенной внешней политики.

Немаловажную роль, несомненно, играет и рост экономического потенциала, позволяющего инвестировать в зарубежные экономики и оказывать гуманитарную поддержку уязвимым странам, на том же Ближнем Востоке, например. Как известно, с августа этого года Азербайджан поставляет природный газ в Сирию через Турцию, что в значительной степени сокращает дефицит электроэнергии в стране.

В этом контексте участие Президента Ильхама Алиева в мирном саммите в Египте вновь подтверждает признание вклада Азербайджана в укрепление международного мира и его важную роль в восстановлении доверия и формировании новой глобальной архитектуры стабильности и безопасности.

Какой может быть позитивная роль Азербайджана конкретно в ближневосточном урегулировании, и может ли страна сыграть такую роль? Думается да, если принять во внимание характер отношений Баку как с Израилем, так и с Палестиной, и его уравновешенную позицию по отношению к обеим сторонам.

С другой стороны, дипломатическая активность Азербайджана в качестве члена Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, а также как страны, успешно взаимодействующей с Лигой арабских государств, – это фактор, усиливающий его восприятие как справедливого и надежного голоса в диалоге между мусульманским миром и Израилем.

Здесь уместно напомнить, что Баку уже становился площадкой для дипломатических контактов - в разное время Азербайджан принимал переговоры между Израилем и Турцией, а также между Израилем и Сирией. Это еще раз подтверждает растущее влияние Азербайджана, в том числе в ближневосточном направлении. И это влияние все чаще признается на международной арене как важный фактор стабильности и баланса.

Политический вес Баку, сбалансированная внешняя политика и хорошие отношения со всеми странами региона позволяют Азербайджану играть роль своеобразного дипломатического моста между сторонами, находящимися в остром противоречии.

Подтверждением этого становится оценка помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева.

Отметив, что Азербайджан является желанным партнером для всех сторон в рамках региональной мирной повестки на Ближнем Востоке, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что участие Президента Ильхама Алиева в «Саммите мира по Ближнему Востоку» в Шарм-эш-Шейхе отражает растущую роль страны в регионе и ее активную глобальную внешнюю политику.

«Президент Ильхам Алиев принимает участие в саммите по миру на Ближнем Востоке в Шарм-эш-Шейхе. Это событие отражает растущую роль Азербайджана в регионе и его глобальную внешнюю политику в качестве державы среднего уровня. Азербайджан является желанным партнером для всех сторон в региональной мирной повестке дня на Ближнем Востоке», - написал Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в социальной сети Х.

President İlham Aliyev attends Middle East Peace Summit in Sharm El Sheikh. It is reflection of Azerbaijan’s growing regional role and its Global foreign policy as middle power. Azerbaijan is the desirable partner for all parties for the regional peace agenda in the Middle East. pic.twitter.com/d8x3CCQ85z — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 13, 2025

Таким образом, имея накопленный опыт посредничества и участия в международных инициативах, Азербайджан может рассматриваться как страна, способная предложить дипломатические площадки, гуманитарную поддержку и диалоговые форматы, в том числе, по вопросам ближневосточного урегулирования. Это, с одной стороны. С другой – Баку выступает как надежный партнер в формировании устойчивой системы региональной безопасности. Нейтральная, но не пассивная позиция Азербайджана, и – что важно - доверие, которым он пользуется у различных сторон конфликта, создают уникальные условия для его участия в процессах деэскалации.

В эпоху, когда многие международные игроки действуют через призму геополитической конфронтации, Азербайджан как страна средней силы демонстрирует востребованную сегодня модель прагматичной, уравновешенной и ответственной дипломатии.