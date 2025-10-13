 Азербайджан на саммите мира по Ближнему Востоку: какую роль способна сыграть страна средней силы | 1news.az | Новости
Азербайджан на саммите мира по Ближнему Востоку: какую роль способна сыграть страна средней силы

Фарида Багирова16:28 - Сегодня
Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции и авторитет не только в регионе, но и далеко за его пределами.

Продуманный и многовекторный внешнеполитический курс открывает перед страной новые возможности для расширения дипломатического присутствия на различных геополитических направлениях.

В последнее время одним из направлений, где растущая активность и влияние Азербайджана получает все большее международное признание, становится Ближний Восток.

Президент Ильхам Алиев, по приглашению президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, примет участие в Саммите мира по Ближнему Востоку, который пройдет сегодня в Шарм-эш-Шейхе.

В саммите, посвященном прекращению войны в секторе Газа, также ожидается участие генеральных секретарей ООН, Лиги арабских государств, председателя Совета ЕС, президентов Египта, США, Турции, Франции, Индонезии, Кипра, короли Иордании и Бахрейна, эмир Катара, глава Палестины. Германия, Великобритания, Ирак, Италия, Испания, Греция, Армения, Венгрия, Пакистан, Канада, Норвегия, ОАЭ, Кувейт будут представлены на уровне премьер-министров, Оман и Индия - глав МИД.

В заявлении Каира говорится, что целью саммита является прекращение войны в секторе Газа и укрепление усилий по достижению мира и стабильности в регионе. Во время саммита планируется подписание мирного соглашения, которое Израиль и ХАМАС одобрили в конце недели. Мирный план состоит из 20 пунктов, и включает освобождение заложников, поэтапный вывод израильских войск из региона, обеспечение доставки гуманитарной помощи и создание международного контрольного органа. После обмена заложников и заключенных должна начаться новая фаза переговоров, направленная на окончательное урегулирование многолетнего палестино-израильского конфликта. Перемирие в секторе Газа вступило в силу в пятницу, 10 октября.

Приглашение Президента Азербайджана на мирный саммит по Газе - это еще одно подтверждение растущего международного влияния страны и личного лидерства Ильхама Алиева. Сегодня Баку не просто наблюдает за глобальными процессами, но и сам активно участвует в международных усилиях по решению наиболее острых и чувствительных проблем общемировой повестки.

Признание значительной роли Азербайджана в региональных и международных инициативах, высокий авторитет азербайджанского лидера, особый интерес и внимание ведущих акторов мировой политики к его взглядам на ключевые вопросы глобальной повестки - все это подчеркивает поступательный рост политического веса Баку.

Особое значение приобретает активизация дипломатической активности Азербайджана в рамках крупных платформ, таких, например, как Организация тюркских государств, Европейское политическое сообщество, СНГ, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств и других.

В очередной раз это ярко проиллюстрировал насыщенный график внешнеполитических контактов Президента Ильхама Алиева в первой декаде октября – глава государства принял участие в трех важных саммитах, прошедших в разных регионах и форматах: в саммите Европейского политического сообщества 1-2 октября в Копенгагене, саммите Организации тюркских государств 6-7 октября в Габале и в саммите Совета глав государств СНГ 9-10 октября в Душанбе.

Таким образом, Азербайджан уверенно и грамотно выстраивает собственную стратегию в условиях глобальных перемен. Гибко и дальновидно реагируя на геополитические сдвиги, страна укрепляется в статусе средней силы на мировой арене. В основном это результат активной, многовекторной и стратегически выверенной внешней политики.

Немаловажную роль, несомненно, играет и рост экономического потенциала, позволяющего инвестировать в зарубежные экономики и оказывать гуманитарную поддержку уязвимым странам, на том же Ближнем Востоке, например. Как известно, с августа этого года Азербайджан поставляет природный газ в Сирию через Турцию, что в значительной степени сокращает дефицит электроэнергии в стране.

В этом контексте участие Президента Ильхама Алиева в мирном саммите в Египте вновь подтверждает признание вклада Азербайджана в укрепление международного мира и его важную роль в восстановлении доверия и формировании новой глобальной архитектуры стабильности и безопасности.

Какой может быть позитивная роль Азербайджана конкретно в ближневосточном урегулировании, и может ли страна сыграть такую роль? Думается да, если принять во внимание характер отношений Баку как с Израилем, так и с Палестиной, и его уравновешенную позицию по отношению к обеим сторонам.

С другой стороны, дипломатическая активность Азербайджана в качестве члена Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, а также как страны, успешно взаимодействующей с Лигой арабских государств, – это фактор, усиливающий его восприятие как справедливого и надежного голоса в диалоге между мусульманским миром и Израилем.

Здесь уместно напомнить, что Баку уже становился площадкой для дипломатических контактов - в разное время Азербайджан принимал переговоры между Израилем и Турцией, а также между Израилем и Сирией. Это еще раз подтверждает растущее влияние Азербайджана, в том числе в ближневосточном направлении. И это влияние все чаще признается на международной арене как важный фактор стабильности и баланса.

Политический вес Баку, сбалансированная внешняя политика и хорошие отношения со всеми странами региона позволяют Азербайджану играть роль своеобразного дипломатического моста между сторонами, находящимися в остром противоречии.

Подтверждением этого становится оценка помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева.

Отметив, что Азербайджан является желанным партнером для всех сторон в рамках региональной мирной повестки на Ближнем Востоке, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что участие Президента Ильхама Алиева в «Саммите мира по Ближнему Востоку» в Шарм-эш-Шейхе отражает растущую роль страны в регионе и ее активную глобальную внешнюю политику.

«Президент Ильхам Алиев принимает участие в саммите по миру на Ближнем Востоке в Шарм-эш-Шейхе. Это событие отражает растущую роль Азербайджана в регионе и его глобальную внешнюю политику в качестве державы среднего уровня. Азербайджан является желанным партнером для всех сторон в региональной мирной повестке дня на Ближнем Востоке», - написал Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в социальной сети Х.

Таким образом, имея накопленный опыт посредничества и участия в международных инициативах, Азербайджан может рассматриваться как страна, способная предложить дипломатические площадки, гуманитарную поддержку и диалоговые форматы, в том числе, по вопросам ближневосточного урегулирования. Это, с одной стороны. С другой – Баку выступает как надежный партнер в формировании устойчивой системы региональной безопасности. Нейтральная, но не пассивная позиция Азербайджана, и – что важно - доверие, которым он пользуется у различных сторон конфликта, создают уникальные условия для его участия в процессах деэскалации.

В эпоху, когда многие международные игроки действуют через призму геополитической конфронтации, Азербайджан как страна средней силы демонстрирует востребованную сегодня модель прагматичной, уравновешенной и ответственной дипломатии.

