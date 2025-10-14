Продолжаются работы по приведению объектов общепита в соответствие с санитарными нормами - ФОТО

Сотрудниками Бакинского регионального управления Агентство продовольственной безопасности в ходе проверок, проведённых в Баку за 9 месяцев текущего года, были выявлены нарушения требований технических нормативно-правовых актов на 521 объекте общественного питания.

Деятельность 23 из этих заведений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, была приостановлена до устранения нарушений, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

11 из них полностью привели свою работу в соответствие с требованиями пищевой безопасности и возобновили деятельность, в 7 объектах продолжаются соответствующие меры, а 5 предпринимателей полностью прекратили работу своих заведений.

Список заведений доступен по ссылке.