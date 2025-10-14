Байден поблагодарил Трампа за прекращение конфликта в Газе

Бывший президент США Джо Байден выразил благодарность администрации США под руководством Дональда Трампа за прекращение огня в секторе Газа и выразил надежду на мирное будущее на Ближнем Востоке.

"Сейчас, при поддержке США и всего мира, Ближний Восток находится на пути к миру, который, как я надеюсь.

будет прочным, а также к в равной степени мирному, достойному и безопасному будущему для израильтян и палестинцев. <...> Я благодарю президента Трампа и его команду за их работу", - написал Байден на своей странице в X.

Он также отметил усилия своей администрации по прекращению войны, возвращению израильских заложников из плена и оказанию помощи мирным жителям Палестины. Бывший президент подчеркнул, что "путь к соглашению был нелегким".

Байден поделился, что с облегчением воспринял новость о прекращении огня, возвращении домой "прошедших через невообразимый ад" израильтян и мирного населения Газы, "пережившего неизмеримые потери".

Источник: ТАСС