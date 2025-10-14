В Азербайджане выпал снег

В Азербайджане сохранилась ветреная и дождливая погода, на Шахдаг и в Гядабее выпал снег.

Как передает 1news,az со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы по фактической погоде на 9:00 утра 14 октября, в Азербайджане продолжилась ветреная и дождливая погода. Отмечается, что на большей части территории страны наблюдались грозы, временами ливневые дожди, а в высокогорных районах Шахдага и Гядабея выпал снег.

Зафиксировано следующее количество осадков: в Гахе (Сарыбаш) — 26 мм, в Балакене — 25 мм, в Загатале — 21 мм, в Шеки (Кишчай) — 12 мм, в Гусаре — 11 мм, в Губе — 9 мм, в Евлахе — 8 мм, в Гяндже и Дашкесане — 6 мм, в Хачмазе и Габале — 5 мм, в Гядабее, Огузе и Мингячевире — 4 мм, а в Шабране, Шамкире, Тертере, Товузе, Гёйгёле, Барде, Зардабе, Гобустане, Шамахе, Билясуваре, Сабирабаде, Кюрдамире, Гёйчае, Бейлягане, Нафталане, Исмайыллы, Хызы и Садараке — до 3 миллиметров.

В ряде районов дул северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра усиливалась до 24 м/с в Мингячевире, 23 м/с в Геранбое, 22 м/с в Нафталане и Джульфе, 21 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 18 м/с в Гёйчае и 17 м/с в Сабирабаде.

В Сумгайыте, Гёйгёле, Гёйчае, Загатале, Габале, Шеки, Хызы, Гусаре, Грызе, Шахдаге, Халтане и Лерике наблюдался туман. Видимость ограничивалась до 500 метров.