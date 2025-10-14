С 14 по 16 октября в Баку Экспо Центре пройдёт 30-я Юбилейная Каспийская Строительная Неделя – Caspian Construction Week.

Это одно из ведущих отраслевых событий региона в строительном секторе, объединяющее ряд международных выставок: 30-я Юбилейная Азербайджанская Международная Строительная Выставка – «BakuBuild», 5-я Юбилейная Азербайджанская Международная Выставка «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха» – «Rebuild Karabakh», 17-я Международная Выставка «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника и Бассейны» – «Aquatherm Baku», 4-я Каспийская Международная Выставка «Индустрия Пластмасс и Полимеров» – «Plastex Caspian», а также 13-я Каспийская Международная Выставка «Дорожная Инфраструктура и Общественный Транспорт» – «Road&Traffic».

В этом году «Caspian Construction Week» имеет особое значение: выставка BakuBuild отмечает своё 30-летие, а выставка «Rebuild Karabakh» — 5-летний юбилей.

30 лет успеха

Сегодня строительный сектор является одним из самых динамичных и стратегически важных направлений экономики Азербайджана. Масштабные программы по восстановлению Карабаха, градостроительству и развитию транспортной инфраструктуры придали этой отрасли особое значение.

За 30 лет под брендом «Caspian Construction Wee»k объединились более 6500 компаний из 58 стран мира и свыше 200 000 профессиональных посетителей. Являясь ведущей платформой строительной индустрии региона, Каспийская Строительная Неделя объединяет крупнейшие специализированные выставки, собирает экспертов отрасли и создаёт новые возможности для делового сотрудничества.

Мероприятие вносит значительный вклад во внедрение инновационных технологий, реализацию проектов на освобождённых территориях и рост международных инвестиций. Благодаря своей тридцатилетней истории успеха, Каспийская Строительная Неделя по праву считается национальным брендом, занявшим достойное место в деловом календаре международных компаний.

Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев традиционно направляет приветственное письма участникам и гостям выставки «Rebuild Karabakh», проходящей в рамках Каспийской Строительной Недели. Это послание оглашается на официальной церемонии открытия выставки.

В приветственном письме, направленном главой государства в 2024 году, отмечалось:

«Выставка «Rebuild Karabakh», проходящая в рамках Каспийской Строительной Недели, имеет особое значение с точки зрения восстановления и реконструкции освобождённых территорий. Ежегодно на этой выставке демонстрируются различные проекты и обсуждаются инициативы, направленные на возрождение и развитие Карабаха».

Поддержку мероприятию оказывают Министерство экономики Азербайджанской Республики, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, Исполнительная власть города Баку, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе, Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), Агентство государственного жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA), Национальная Конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Фонд возрождения Карабаха, Союз архитекторов Азербайджана, Ассоциация строительных производителей Азербайджана (ATİA), Азербайджанская Ассоциация производителей строительных материалов (ATMIA). «KOBİA», «AZPROMO», Фонд возрождения Карабаха, «MİDA» и «ASK» будут представлены на выставке собственными стендами.

Генеральным спонсором юбилейной недели выступает компания «PMD Group» — один из ведущих девелоперов Азербайджана в сфере развития, инвестиций и управления недвижимостью.

Официальным банком-партнёром мероприятия является «PASHA Bank», ведущий корпоративный финансовый институт страны.

Официальным партнёром по цифровым решениям выставки «Rebuild Karabakh» выступает компания «AzinTelecom».

В этом году экспозиция займёт три павильона Баку Экспо Центра. В рамках Каспийской Строительной Недели примут участие 299 компаний из 17 стран. Помимо Азербайджана, в числе участников — Германия, Беларусь, Объединённые Арабские Эмираты, Болгария, Великобритания, Израиль, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Россия, Румыния, Турция, Узбекистан, Чехия и Южная Корея. Германия, Италия, Узбекистан и Турция представлены на выставке своими национальными павильонами.

На выставке «BakuBuild» компании продемонстрируют строительное и производственное оборудование, напольные покрытия, интерьерные решения, системы освещения и изоляции. Также будут представлены керамика и облицовочный камень, ландшафтные материалы, металлическая продукция, окна и двери, оборудование для фитнеса и др.

На выставке «Rebuild Karabakh» компании представят свои решения и проекты в области зелёной энергетики, строительства и строительных материалов, сельского хозяйства и безопасности.

В рамках «Aquatherm Baku» будут представлены трубопроводы и трубы, бассейны, системы управления энергией, фильтры, фитинги, увлажнители воздуха, воздухораспределительные устройства, калориферы, отопительные системы, компрессоры, кондиционеры, конвекторы, кулеры, вентиляторы, клапаны и другое инженерное оборудование.

На выставке «Plastex Caspian» компании представят современное оборудование и технологии, сырьё и химические вещества, а также готовую пластиковую продукцию и её применение. В этом году участие ведущих компаний из Китая придаст новый импульс развитию отрасли и расширению международного сотрудничества.

Специализированная выставка «Road&Traffic» станет площадкой для демонстрации решений в области дорожной безопасности и транспортной инфраструктуры. Компании представят интеллектуальные транспортные системы, технологии управления движением, общественный транспорт, смазочные материалы для техники, а также топливораздаточное оборудование.

5-я Юбилейная Азербайджанская Международная Выставка «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха»− «Rebuild Karabakh»

В этом году выставка «Rebuild Karabakh» имеет особое значение, поскольку отмечает свой первый юбилей.

Впервые она была организована в 2021 году — после исторической Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего господина Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Тогда организаторы приняли решение создать специализированную платформу, посвящённую восстановлению и реконструкции освобождённых территорий, укреплению государственно-частного партнёрства и демонстрации наиболее перспективных проектов. За прошедшие годы в выставке приняли участие около 300 местных и международных компаний. Уже на первой выставке были представлены проекты, связанные с реконструкцией и возрождением Карабаха, многие из которых сегодня успешно реализуются — среди них Международный Аэропорт Физули и проект «Умная деревня» (Smart Village). Кроме того, при активном участии Фонда возрождения Карабаха на площадке выставки проводились панельные сессии, определяющие стратегические направления восстановительных работ.

Неотъемлемой частью выставки является её социальная миссия: По инициативе организаторов от каждого участника в Фонд возрождения Карабаха перечисляются средства в качестве пожертвования. С 2021 года по настоящее время в общей сложности было пожертвовано 137 772,16 AZN. Эта традиция стала важным элементом выставки, и мы намерены продолжать её в будущем.

Выставка «Rebuild Karabakh» стала важной платформой для сохранения и популяризации культурного наследия региона. Одним из ключевых событий юбилейного года станет Чемпионат национального кулинарного наследия – «Karabakh Cup», посвящённый карабахской кухне и продвижению национальных гастрономических традиций.

Этот проект создаст возможность представить богатую культуру Карабаха международному сообществу.

В заключительный день выставки состоится церемония награждения победителей индивидуальных соревнований «Karabakh Cup».

Таким образом, выставка «Karabakh Cup» объединяет деловое, социальное и культурное направления, выступая важной платформой для обмена опытом и формирования новых идей, направленных на дальнейшее развитие Карабаха.

Юбилейная программа

Как и в предыдущие годы, в рамках Каспийской Строительной Недели пройдут панельные дискуссии и сессии с участием ведущих специалистов строительной отрасли. В центре внимания будут вопросы внедрения инновационных технологий, разработки новых стандартов качества, а также восстановления освобождённых территорий. Программа включает сессии на темы как «Возрождение Карабаха и новая модель развития Азербайджана», «Финансирование цепочки поставок», «Деятельность, реализованная AZCON Holding и государственными предприятиями под его управлением в рамках Первой Государственной программы Великого Возвращения», «Безкомпромиссное качество: модель качества в строительных материалах», «Архитектура будущего: формирование новых трендов и инновационных подходов», «Транспорт для зелёного будущего: развитие общественных систем и экологически чистых автомобилей», «Возрождение Карабаха сквозь призму современной коммуникации и сторителлинга», «Развитие системы дорожной разметки и знаков в Азербайджане», а также конференцию «Умные и зелёные решения для устойчивого развития».

Традиционно важной частью станут двусторонние деловые встречи (B2B и B2G), которые предоставят участникам возможность напрямую обсудить перспективы сотрудничества, расширить деловые связи и выйти на новые рынки.

В рамках юбилейной программы в фойе Баку Экспо Центра организован уголок благотворительности «Зелёный Карабах начинается с тебя». Посетители и участники выставки смогут внести пожертвования в Фонд возрождения Карабаха, тем самым поддержав высадку деревьев на освобождённых территориях.

Также в фойе представлена Галерея награждённых работ VII Бакинского международного архитектурного конкурса, организованная Союзом архитекторов Азербайджана.

Кроме того, на выставке будет «Цвета Карабаха» — Граффити Арт Пространство, где посетители смогут принять участие в создании картины, посвящённой юбилею выставки «Rebuild Karabakh».

В знак взаимного доверия и многолетнего сотрудничества организаторы вручат специальные сертификаты признательности компаниям, которые участвуют в выставке «Rebuild Karabakh» более четырёх лет и в «BakuBuild» более десяти лет.

Также в рамках мероприятия организована выставка картин, созданных членами общества «Ümid var».

Эти произведения украсят вечерний приём, во время которого состоится аукцион представленных работ.

Организаторы Каспийской Строительной Недели на протяжении многих лет сохраняют традицию проведения специальных мероприятий в юбилейные годы, и 2025-й не станет исключением.

К 30-летию подготовлена специальная программа, в рамках которой будет продолжена традиция награждения студентов, добившихся высоких результатов в сфере строительства и успешно завершивших обучение. Особая награда от организаторов выставки будет вручена выпускнику факультета архитектуры Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

Генеральным спонсором юбилейной недели в этом году выступает «PMD Group» – ведущая компания в Азербайджане, специализирующаяся на девелопменте, инвестициях и управлении недвижимостью.

Официальным банком является «PASHA Bank», ведущий корпоративный финансовый институт страны.

Официальный отель мероприятия — «Absheron Hotel Group». Официальные гостиничные партнёры осенних выставок 2025 года — «Hilton Baku», «Radisson Hotel Baku», «Hilton Garden Inn Baku», «Ibis Baku City»; официальные партнёры-флористы — «Gloria Flowers» и «Buketeria»; официальный туристический партнёр — компания «Greenwich Travel Club»; а также среди других официальных партнёров — компании «AzExpoMontage LLC» и «Caspian Freight Services».

Компания «AzinTelecom» выступает официальным партнёром по цифровым решениям выставки «Rebuild Karabakh».

Официальным партнёром по наружной рекламе осенних выставок 2025 года и выставок, которые пройдут в 2026 году, является компания «Bilbord.al».

Организаторами Каспийской Строительной Недели являются компании «Iteca Caspian», «Caspian Event Organisers» и их международные партнёры «ICA Events» и «Caspian Event Management FZ-LLC». Каспийская Строительная Неделя активно поддерживается Ассоциацией Организаторов Выставок Азербайджана (ASTA).

