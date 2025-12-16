 Представлены последние изменения в налоговом и социально-страховом законодательстве | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

Представлены последние изменения в налоговом и социально-страховом законодательстве

Феликс Вишневецкий18:45 - Сегодня
Представлены последние изменения в налоговом и социально-страховом законодательстве

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики провела презентацию изменений в налоговом и социально-страховом законодательстве для общественных объединений предпринимателей, отраслевых ассоциаций, палат, аудиторских и консалтинговых компаний.

В мероприятии также приняли участие представители ряда государственных учреждений и экономические эксперты, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Выступивший на мероприятии начальник Главного управления налоговой политики Ниджат Иманов подчеркнул, что основной целью проводимых реформ является стимулирование экономического роста, улучшение инвестиционного климата, поддержка предпринимательства и сокращение масштабов «теневой экономики». Он отметил, что в целом из 170 предложений, поступивших от субъектов предпринимательства, 103 были учтены при внесении изменений в законодательство за последние годы. Последние изменения сформированы по трём основным направлениям: стимулирование инвестиций и предпринимательства, регулирование бюджетных доходов и совершенствование налогового контроля. Изменения в законодательстве будут способствовать оптимизации налоговой нагрузки и эффективному взаимодействию с налогоплательщиками.

Затем для участников мероприятия была проведена расширенная презентация. Заместитель начальника Главного управления Аваз Гулиев сообщил, что в 2026 году планируется применение к Нахчыванской Автономной Республике такого же налогового режима, как и на освобождённых от оккупации территориях, регулирование нагрузки по социальному страхованию для индивидуальных предпринимателей в зависимости от оборота, а также предоставление льгот приоритетным секторам, таким как местное автомобилестроение, судостроение и сельское хозяйство.

Кроме того, в целях стимулирования безналичных расчётов в сферах розничной торговли и услуг лимит безналичного оборота через POS-терминалы будет увеличен до 400 000 манатов, при этом для целей регистрации по НДС будет учитываться лишь 50% безналичного оборота. Одновременно будет оптимизирована налоговая нагрузка на доходы от наёмного труда.

Отмечается, что с целью повышения прозрачности отношений с средними и крупными налогоплательщиками электронная система аудита будет отменена, а вместо неё будет внедрён механизм горизонтального мониторинга. Для расширения прозрачности в законе также предусмотрено применение механизма «ƏDV geri al» для услуг, оказываемых в парикмахерских, салонах красоты и косметологических центрах, а ставка налога на доходы физических лиц от сдачи в аренду снизится с 14% до 10%.

В завершение мероприятия были даны ответы на вопросы участников, а также подробно обсуждалось ожидаемое положительное влияние предлагаемых изменений на развитие экономики.

Поделиться:
201

Актуально

Общество

Судебное следствие по делу Рубена Варданяна завершилось - ФОТО

Спорт

Баку объявлен Спортивной столицей мира на 2026 год - ФОТО

Общество

Еще 21 семье в селе Сос вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

От редакции

Момент истины для Li Auto: сгоревший электромобиль, убытки и стратегическая ...

Экономика

Представлены последние изменения в налоговом и социально-страховом законодательстве

Торговый посланник Великобритании посетил Нахчыван

Рашад Набиев провел встречу с азербайджанцами, работающими Кремниевой долине

На какие банки чаще всего жалуются клиенты? – СПИСОК ЦБА

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Рашад Набиев провел встречу с азербайджанцами, работающими Кремниевой долине

У Грузии большие ожидания от открытия проекта Баку-Тбилиси-Карс

Известные братья Либерманы обсудили в Баку будущее ИИ - ФОТО

Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

Последние новости

Жертвы домашнего насилия не будут платить госпошлину за выдачу охранного ордера

Сегодня, 20:00

Судебное следствие по делу Рубена Варданяна завершилось - ФОТО

Сегодня, 19:50

В России полностью заблокируют YouTube

Сегодня, 19:45

Самое дорогое имущество Руфата Гаджиева снято с ареста и возвращено ему - СПИСОК

Сегодня, 19:30

Подписана Конвенция о создании комиссии по искам против РФ за ущерб Украине

Сегодня, 19:15

14-летняя невеста: «Они собирались ждать, пока мне исполнится 18 лет» - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

Представлены последние изменения в налоговом и социально-страховом законодательстве

Сегодня, 18:45

Легендарный сумоист сможет участвовать в чемпионате мира в Баку в качестве звездного гостя

Сегодня, 18:30

Баку объявлен Спортивной столицей мира на 2026 год - ФОТО

Сегодня, 18:15

Volkswagen закрывает завод в Германии из-за финансовых проблем

Сегодня, 18:02

Еще 21 семье в селе Сос вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:00

Парламент Армении одобрил сокращение срока военной службы

Сегодня, 17:38

Эрдоган: Турция с нового года предпримет символические шаги по нормализации отношений с Арменией

Сегодня, 17:27

Вынесено решение в отношении кикбоксера Тулин Алекперовой и ее студента

Сегодня, 17:26

ЕС подтвердил поддержку парламентским выборам в Армении в 2026 году

Сегодня, 17:24

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в сфере гражданской авиации

Сегодня, 17:09

В Австралии для сирийского торговца, обезвредившего нападавшего, собрали более $1 млн

Сегодня, 16:50

Молодежь не только курит сигареты, но и покупает наркотики в аптеках - депутат

Сегодня, 16:45

Власти Армении предупреждают о попытках внешнего влияния на выборы

Сегодня, 16:40

В США официально признали фентанил оружием массового поражения

Сегодня, 16:37
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00