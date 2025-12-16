Представлены последние изменения в налоговом и социально-страховом законодательстве

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики провела презентацию изменений в налоговом и социально-страховом законодательстве для общественных объединений предпринимателей, отраслевых ассоциаций, палат, аудиторских и консалтинговых компаний.

В мероприятии также приняли участие представители ряда государственных учреждений и экономические эксперты, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Выступивший на мероприятии начальник Главного управления налоговой политики Ниджат Иманов подчеркнул, что основной целью проводимых реформ является стимулирование экономического роста, улучшение инвестиционного климата, поддержка предпринимательства и сокращение масштабов «теневой экономики». Он отметил, что в целом из 170 предложений, поступивших от субъектов предпринимательства, 103 были учтены при внесении изменений в законодательство за последние годы. Последние изменения сформированы по трём основным направлениям: стимулирование инвестиций и предпринимательства, регулирование бюджетных доходов и совершенствование налогового контроля. Изменения в законодательстве будут способствовать оптимизации налоговой нагрузки и эффективному взаимодействию с налогоплательщиками.

Затем для участников мероприятия была проведена расширенная презентация. Заместитель начальника Главного управления Аваз Гулиев сообщил, что в 2026 году планируется применение к Нахчыванской Автономной Республике такого же налогового режима, как и на освобождённых от оккупации территориях, регулирование нагрузки по социальному страхованию для индивидуальных предпринимателей в зависимости от оборота, а также предоставление льгот приоритетным секторам, таким как местное автомобилестроение, судостроение и сельское хозяйство.

Кроме того, в целях стимулирования безналичных расчётов в сферах розничной торговли и услуг лимит безналичного оборота через POS-терминалы будет увеличен до 400 000 манатов, при этом для целей регистрации по НДС будет учитываться лишь 50% безналичного оборота. Одновременно будет оптимизирована налоговая нагрузка на доходы от наёмного труда.

Отмечается, что с целью повышения прозрачности отношений с средними и крупными налогоплательщиками электронная система аудита будет отменена, а вместо неё будет внедрён механизм горизонтального мониторинга. Для расширения прозрачности в законе также предусмотрено применение механизма «ƏDV geri al» для услуг, оказываемых в парикмахерских, салонах красоты и косметологических центрах, а ставка налога на доходы физических лиц от сдачи в аренду снизится с 14% до 10%.

В завершение мероприятия были даны ответы на вопросы участников, а также подробно обсуждалось ожидаемое положительное влияние предлагаемых изменений на развитие экономики.