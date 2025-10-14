Охранники в Баку обокрали собственную компанию

В Сураханском районе Баку задержаны лица, подозреваемые в совершении кражи на сумму 7 тысяч манатов из компании, в которой они работали.

Как передает 1news,az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что в полицию поступила информация о краже на сумму 7 тысяч манатов, совершенной в одной из компаний, расположенных в поселке Зых.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления были задержаны 34-летний А.Искендеров и 35-летний А.Зейналов, которые работали в службе охраны данной компании.

В настоящее время ведется расследование.