Путин и аш-Шараа обсудят военные базы России в Сирии
Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа обсудит находящиеся на территории республики российские военные базы.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
"Очевидно, что так или иначе [тема] будет затрагиваться в ходе беседы. Да, этого можно ожидать", - сказал он на брифинге.
России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия.
19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва предложила использовать российские военные базы для доставки гуманитарной помощи в Сирию. 27 декабря источник ТАСС сообщал, что новые сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, по которым Россия использует базы в Латакии и Тартусе.
Источник: ТАСС