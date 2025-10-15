Путин и аш-Шараа обсудят военные базы России в Сирии

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа обсудит находящиеся на территории республики российские военные базы.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Очевидно, что так или иначе [тема] будет затрагиваться в ходе беседы. Да, этого можно ожидать", - сказал он на брифинге.

России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия.

19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва предложила использовать российские военные базы для доставки гуманитарной помощи в Сирию. 27 декабря источник ТАСС сообщал, что новые сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, по которым Россия использует базы в Латакии и Тартусе.

Источник: ТАСС