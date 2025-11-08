В Баку состоялся Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне - ФОТО - ВИДЕО

8 ноября на площади Азадлыг в Баку состоялся Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в параде приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и Пакистана.

Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и героических шехидов.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Глава нашего государства выступил на параде.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Дорогие военнослужащие!

Уважаемые гости, дамы и господа!

Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ с пятой годовщиной нашей славной Победы. Искренне приветствую руководителей, делегации братских стран, принявших мое приглашение.

Сегодня в нашем параде участвует мой дорогой брат, Президент Турецкой Республики уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган. Мой дорогой брат с первых часов Второй Карабахской войны продемонстрировал свою поддержку Азербайджану, азербайджанскому народу и азербайджанской армии. Оказанная им политическая и моральная поддержка придавала нам силы, вдохновляла нас. Братский турецкий народ под руководством уважаемого Президента Эрдогана неизменно поддерживал Азербайджан. Сказанные им во время войны слова «Азербайджан не одинок, Турция рядом с Азербайджаном!» стали очень серьезным посланием всему миру. Азербайджанский народ никогда не забудет эту братскую поддержку.

Подписав в историческом городе Шуша спустя год после войны и нашей славной Победы Шушинскую декларацию, президенты Турции и Азербайджана вывели наши отношения на самый высокий уровень – уровень союзничества. Участие турецких военнослужащих в сегодняшнем военном параде – это еще одно проявление нашего единства.

Пять лет назад на Параде Победы мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган также был с нами. Сегодня с нами участвует еще один мой дорогой брат. Нашим гостем является Премьер-министр братского Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф. Государство и народ Пакистана в 44-дневной Отечественной войне поддержали Азербайджан и проявили солидарность с ним. Сегодня впервые вместе с нами на площади Азадлыг участвуют и пакистанские военнослужащие. Это проявление единства народов и армий трех стран – Азербайджана, Турции, Пакистана.

Приветствую всех гостей из дружественных стран, и то, что сегодня они находятся вместе с нами, еще раз наглядно демонстрирует наше единство, солидарность, взаимную поддержку.

В результате захватнической политики, проводимой Арменией против Азербайджана в начале 1990-х годов, около 20 процентов наших земель были оккупированы. Один миллион граждан Азербайджана стали беженцами и вынужденными переселенцами. Против нашего народа были совершены военные преступления, Ходжалинский геноцид, политика этнической чистки. Это не сломило нашу волю. Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией. Ведя мирные переговоры, мы в то же время заявляли, что если они не дадут результатов, Азербайджан освободит свои исторические, исконные земли любым путем, в том числе и военным.

Результат длительных переговоров оказался нулевым. Главная причина этого заключалась в том, что Армения не собиралась по своей воле освобождать ни пяди земли. А некоторые государства, стоявшие за Арменией, были солидарны с ней, оказывая ей политическую, экономическую и военную поддержку. Они хотели оторвать нашу исконную Карабахскую землю от Азербайджана и присоединить ее к Армении. Наша же политика заключалась в полном восстановлении нашей территориальной целостности, суверенитета. Еще в 2003 году, когда я впервые был избран Президентом Азербайджана, я заявил, что мы освободим родные земли любой ценой. Мы накапливали силы и с каждым месяцем, с каждым годом становились сильнее. Мы смогли возвысить свой голос на международной арене. Во всех международных организациях позиция нашей страны, связанная с этим конфликтом, имела преимущество. Многие решения и резолюции составили правовую и политическую основу нашей Победы. Мы построили мощную экономику. Если бы мы этого не сделали, то наши финансовые возможности были бы очень ограниченными. Мы обрели экономическую независимость, и сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны. Это придавало нам большую политическую силу. Мы были страной, проводящей независимую политику. Эти факторы, наряду с другими, приближали нас к славной Победе.

В Азербайджане полностью установилась общественно-политическая стабильность. Гражданская солидарность, гражданское единство, единство народа и власти являются одними из главных факторов. Мы воспитали молодое поколение в духе патриотизма, в духе любви к Родине. Наша молодежь освободила наши исторические земли от оккупантов, наступая под пулями в течение 44 дней. Патриотизм, моральные качества – один из главных факторов нашей славной Победы.

Успешно реализуя энергетические и транспортные проекты, мы стали незаменимой страной для многих стран, для обширной географии. Наряду со всеми этими факторами, приоритетным вопросом всегда оставалось строительство армии. Мы создали мощную армию, сильные Вооруженные силы. Мы повысили боеспособность нашей армии, оснастили ее самым современным оружием, техникой. Все это и многое другое обусловили нашу Победу, нашу славную Победу.

Однако Армения не смогла сделать правильных выводов и накануне Второй Карабахской войны еще больше обнаглела, выступив против нас с новыми территориальными претензиями. Они угрожали нам новой войной. Они даже говорили, что развяжут новую войну за новые земли и полностью оккупируют Азербайджан. Говорили, что их танки будут на улицах Баку. Говорили, что будут пить чай в Баку. На самом деле их мечты сбылись. Мы их претворили в жизнь. Их танки сегодня демонстрируются в Парке военных трофеев. Армянские военные преступники сегодня отвечают перед судом в Баку и пьют азербайджанский чай в следственном изоляторе.

В течение 44 дней наши доблестные Вооруженные Силы каждый день шли вперед, не отступив ни одного дня. Они проявили высочайший профессионализм, мужество, героизм и самоотверженность. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы показали себя всему миру как сильное государство и народ-победитель. Мы доказали это на поле боя. За 44 дня на поле боя от врага было освобождено более 300 городов и сел. Мы шли вперед и гнали врага, и освобождение каждого города, каждого села, где водружался Азербайджанский флаг, еще больше вдохновляло нашу армию и наш народ. Наконец, 8 ноября от армянских оккупантов был освобожден город Шуша, считающийся неприступной крепостью. Наше славное победное шествие успешно продолжалось с 27 сентября по 8 ноября. Мы шли к славной Победе, преодолевая горы, реки, ущелья, взбираясь на отвесные скалы. Освобождение города Шуша ровно пять лет назад сломало хребет армии Армении, и после этого она сдалась. Через день – в ночь с 9 на 10 ноября – Армения сдалась официально и подписала Акт о капитуляции. Таким образом, мы сами восстановили свою территориальную целостность, историческую справедливость, международное право и национальное достоинство.

Сегодня Карабах и Восточный Зангезур возрождаются. Сегодня реализуется Программа «Великое возвращение». Строятся школы, больницы, промышленные предприятия, электростанции, водохранилища, дома. На освобожденных землях уже живут, работают и учатся свыше 60 тысяч человек. Я еще раз поздравляю мой дорогой народ со всеми этими историческими достижениями. Мы прожили эти пять лет с чувством гордости. Уверен, что отныне азербайджанский народ будет вечно жить как героический, победоносный народ, а Азербайджанское государство – как государство-победитель. Мы – хозяева этих земель – вернулись в Карабах, Восточный Зангезур, и отныне будем жить на этих землях вечно. Азербайджанский флаг будет вечно развеваться на этих землях.

Еще раз сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с нашей славной Победой, желаю азербайджанскому народу здоровья, новых успехов. Карабах – это Азербайджан!

X X X

Затем выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступление

Президента Реджепа Тайипа Эрдогана

-Уважаемый брат, Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Уважаемый Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Военнослужащие героической армии Азербайджана.

Мои азербайджанские братья!

Приветствую Вас со всей искренностью, уважением и любовью.

Очень счастлив находиться в Азербайджане в пятую годовщину Дня Победы. Выражаю благодарность моему брату Ильхаму Алиеву за любезное приглашение. Передаю вам приветствия ваших братьев из Турции, любовь 86 миллионов жителей своей страны.

Верю, что в этот День гордости наши братья из Организации тюркских государств разделяют наши чувства. Поздравляю с нашей Победой! Да поможет Всевышний Азербайджану и всему тюркскому миру в достижении новых побед! Выражаю благодарность представителям всех дружественных государств, разделяющих сегодня вместе с нами радость Азербайджана, особенно моему брату – Премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу.

Братья, сегодня мы сообща отмечаем пятую годовщину великой Победы, положившей конец 30-летней оккупации. Вновь чту память всех шехидов - геров Азербайджана, павших в дни Отечественной войны. Приведу строки из стихов одного из символических имен азербайджанской поэзии - Мамеда Араза, передавшего в произведениях любовь азербайджанских тюрок к Родине (читает стихи).

Выражаю благодарность гази, чьи сердца полны патриотизма и любви к Родине. Да пребудет с ними Всевышний. Вновь поздравляю всех военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, которые ценой своей жизни и героической борьбы положили конец 30-летней оккупации. Искренне поздравляю архитектора и лидера этой великой Победы, моего брата Ильхама Алиева, желаю ему постоянных успехов.

Хочу, чтобы Вы знали: освобождение Карабаха – предмет большой гордости не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира. Каждый шаг азербайджанской армии на землях Карабаха, каждая капля крови, пролитая во имя свободы и достоинства, превратились в символ чести и золотыми буквами были вписаны в нашу общую историю, историю тюркского мира.

Сегодня здесь воины Азербайджана стоят рядом, плечом к плечу со своими братьями - военнослужащими, прибывшими из Турции. Смотря на наших военных, все мы осознаем, что означает лозунг «Одна нация, два государства». Знамя Свободы, возвышающееся благодаря крови шехидов, сегодня гордо реет во всех уголках Карабаха.

Как известно, буквально 45 дней назад ушел из жизни выходец из Карабаха, известный турецкий поэт Явуз Бюлент Бакилер, который вылил в строки свою тоску по Карабаху (читает стихи).

Годами поэты писали стихи, полные тоски по Карабаху. Благодаря решительному лидерству моего брата Ильхама Алиева азербайджанская армия потушила пламя тоски по Карабаху, покончив с 30-летней оккупацией. Слава Всевышнему, что сегодня в каждом уголке Карабаха - от Лачина до Шуши, от Зангилана до Ханкенди, от Ходжалы до Физули царит спокойствие, идет развитие, установились мир, благополучие и свобода. Надеюсь, что эта атмосфера мира и доверия будет и далее укрепляться.

Уважаемые друзья, дорогие гости, Победа в Карабахе не только покончила с несправедливостью, являвшейся укором совести, но и открыла двери для нового периода развития в нашем регионе. Отечественная война изменила геополитический баланс в Азии и Европе. Мы не держим зла, но и не позволим повториться страданиям прошлых лет. В этой связи воспринимаем эту победу не как завершение, а как очередной шаг на пути к долгосрочному миру на Кавказе. Считаем, что обеспечение мира на Кавказе будет служить процветанию во всем регионе - от Азии до Европы. В этом контексте хотелось бы вновь подчеркнуть: мы полны надежды и оптимизма по вопросу устойчивого мира. Высоко оцениваем искренние усилия моего брата Президента Ильхама Алиева на пути к устойчивому миру. С удовлетворением отслеживаем решительные шаги Премьер-министра Армении Никола Пашиняна в данном направлении. Надеюсь, что благодаря конструктивной позиции обоих лидеров эта доблестная победа будет закреплена долгосрочным договором, что позволит укрепить спокойствие и мир в регионе. Турция готова продолжить вносить вклад в данном направлении, делая все, что от нее зависит.

Сегодня мы гордимся большими достижениями Азербайджана как в регионе, так и за его пределами. Благодаря конкретным стратегическим проектам особые отношения, связывающие наши страны, развиваются день ото для. Стоило бы вспомнить об инициативах, давших толчок нашему сотрудничеству, в частности, «Контракт века» - «Азери-Чираг-Гюнешли», нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, проекты «Шахдениз» и ТАNАР. Последним звеном в этом направлении стал ввод в строй газопровода Ыгдыр-Нахчыван, что еще больше укрепило наше сотрудничество. Сейчас мы прилагаем усилия для еще большего и масштабного сотрудничества.

Надеемся, что новые маршруты на Кавказе повысят транспортные возможности и возможности поставок энергоносителей. Необходимы новые инвестиции в развитие Среднего коридора «Восток-Запад» через Каспий, что принесет пользу всем нашим братьям в регионе. Верю, что вместе с Азербайджаном будут предприняты шаги для максимально эффективного использования железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Дорогие братья, Азербайджан сегодня прилагает большие усилия для восстановления и развития региона, в особенности Карабаха. Предпринимаются шаги по безопасному возвращению людей на свои земли, восстановлению уничтоженного культурного и религиозного наследия. Вместе с моим братом Ильхамом я неоднократно посещал Карабах. В части визитов участвовал и мой брат Шахбаз Шариф. Я лично стал свидетелем активного развития, мобилизации инвестиционных ресурсов по всему Карабаху. Мы бывали в новых аэропортах, проезжали по дорогам, мостам, тоннелям. В регионе строятся железные дороги, жилые дома, реализуются сельскохозяйственные и транспортные проекты. Мы воочию видели, чего может добиться Азербайджан под руководством моего брата Ильхама Алиева.

Безусловно, увиденное нами – лишь начало. Надеюсь на продолжение работ. Карабах с его великолепной красотой вновь превратится в яркую звезду региона. В этом процессе и мы окажем всю посильную помощь Азербайджану.

Наряду с двусторонним сотрудничеством, мы демонстрируем единство и солидарность с братским Азербайджаном в рамках Организации тюркских государств. В октябре в Габале состоялся 12-й саммит с участием лидеров всех стран-членов нашей Семьи государств. Удовлетворен тем, фактом, что озвученный мною на саммите в Габале призыв к объявлению 15 декабря Всемирным днем тюркского языка был реализован на уровне ЮНЕСКО. Надеюсь, что в период председательства в организации наша солидарность с Азербайджаном получит новый импульс. Желаю успехов братскому Азербайджану в его усилиях. Выражаю надежду на то, что благодаря нерушимой поддержке Азербайджана усилятся также позиции Турецкой Республики Северного Кипра в тюркском мире.

Завершая выступление, хочу почтить память шехидов Карабахской войны, окропивших землю кровью в дни Отечественной войны, выражаю благодарность гази.

Вновь с уважением чту память всех шехидов Кавказской исламской армии, освободивших в 1918 году от оккупации Баку, в особенности, Энвера-паши и его брата Нури Киллигиль паши. Пользуясь случаем, сердечно поздравляю Азербайджан с 9 ноября – Днем государственного флага. Сердечно приветствую всех вас. Спасибо. Да хранит вас Аллах!

Х Х Х

Далее выступил Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.

Выступление

Премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа

- Мой дорогой брат, Президент Ильхам Алиев!

Мой дорогой брат, Президент Реджеп Тайип Эрдоган!

Мой дорогой брат, Его высочество шейх Объединенных Арабских Эмиратов Аль Мактум!

Героический личный состав Вооруженных сил Азербайджана.

Мои азербайджанские братья и сестры.

Уважаемые почетные гости, дамы и господа.

Assalamu Alaikum! Добрый день!

Я благодарю моего дорогого брата, Президента Ильхама Алиева, за его любезное приглашение и теплый прием, оказанный мне и моей делегации по этому радостному поводу. Передаю искренние приветствия народа Пакистана, который разделяет с азербайджанскими братьями и сестрами чувство гордости и радости в этот исторический день — пятую годовщину славной Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Дамы и господа, сегодня здесь собрались три братских народа — Пакистан, Азербайджан и Турция, чьи сердца бьются в унисон, и мы плечом к плечу отмечаем этот знаменательный момент.

Какой гордый и вдохновляющий вид открывается здесь — наши доблестные Вооруженные силы маршируют рядом с азербайджанскими и турецкими братьями, а небо оглашается ревом истребителей JF-17 Thunder — ярким символом нашей крепкой дружбы, которая, альхамдулиллах, год от года только крепнет.

Дамы и господа, это также напоминает мне то, как азербайджанский и турецкий воинские контингенты с гордостью и под бурные аплодисменты шли рядом с пакистанскими Вооруженными силами в Исламабаде 14 августа этого года, когда мы праздновали День битвы праведников в честь нашей исторической победы в четырехдневной войне с Индией.

Передо мной оживают воспоминания из моего детства. Дамы и господа, со мной добрые воспоминания детства - о том, что мой покойный отец рассказывал мне об усилиях и жертвах наших предков, об их твердой вере и уверенности в себе, которые привели к созданию Пакистана в 1947 году. Сегодня, глядя на ваши сияющие лица и светящиеся глаза, я вновь переживаю те дорогие мне детские воспоминания.

Дамы и господа, наш национальный поэт Аллама Мухаммад Икбал — путеводная звезда нашей борьбы за свободу — прекрасно выразил эту мысль в стихотворной форме, и я процитирую (читает стихи).

Икбал говорит, переведу на английский: «В неволе ни мечи, ни стратегии не срабатывают. Они терпят неудачу. Они бессильны. Но когда загорается огонь убежденности, тогда все цепи рабства разрываются, разрушаются».

Эти слова Икбал сказал десятилетия назад. И эти бессмертные строки напоминают нам: свобода завоевывается не только силой оружия, но, прежде всего, непоколебимой верой и решимостью, которые вдыхают жизнь в такую героическую борьбу.

Дамы и господа, пять лет назад отважные сыновья Азербайджана под смелым и дальновидным руководством моего дорогого брата, Президента Ильхама Алиева, откликнулись на зов истории. Мир с восхищением наблюдал, как доблестные Вооруженные силы Азербайджана освободили свои исконные земли - величественный Карабах. На всем протяжении этой освободительной борьбы Пакистан стоял как скала рядом со своим братским Азербайджаном и будет всегда стоять плечом к плечу с нашими братьями и сестрами в Азербайджане.

Уважаемые гости, Победа Азербайджана в Карабахе стала торжеством справедливого и правого дела — маяком надежды для всех народов мира, стремящихся к суверенитету и самоопределению, включая храбрый и стойкий народ Газы и незаконно оккупированный Индией Джамму и Кашмир.

В мае этого года весь мир стал свидетелем того, как великие народы и решительное руководство Азербайджана и Турции твердо поддержали Пакистан в ходе четырехдневной войны с Индией. Под энергичным и бесстрашным командованием фельдмаршала Сайеда Асима Мунира, который сегодня присутствует здесь и является свидетелем этой замечательной церемонии, высокопрофессиональные Вооруженные силы Пакистана нанесли врагу точный и мощный военный удар, ошеломивший противника и заставивший его погрузиться в шок и недоумение. Наши всегда бдительные ястребы ВВС под командованием маршала авиации Захира Бабара Сидху с молниеносной скоростью сбили семь самых современных вражеских самолетов, защищая Родину. Действительно, Пакистан, как и наши азербайджанские и турецкие братья, стремится к миру, но пусть не будет никаких сомнений в том, что никому и никогда не позволено бросать вызов нашему суверенитету или подрывать нашу территориальную целостность.

Дамы и господа, сегодня, когда мы вспоминаем прошлое, мы также смотрим в будущее с большими надеждами и устремлениями. Отрадно видеть возвращение перемещенных семей в свои дома в Карабахе.

Мой дорогой брат, господин Президент, это также является прекрасным свидетельством Вашей личной твердой приверженности благополучию и прогрессу азербайджанского народа. Поразительная скорость восстановления под Вашим руководством, господин Президент, в Шуше, жемчужине Карабаха, Ханкенди, Физули, Лачине и на всех освобожденных территориях Карабаха носит абсолютно феноменальный характер и выходит за рамки воображения.

Кроме того, одну из самых успешных моделей развития представляет современная Турция, архитектором которой является мой дорогой брат, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, который также находится здесь в качестве одного из наших почетнейших гостей, чтобы стать свидетелем этого великого события. Я искренне восхищаюсь его дальновидным руководством, которое превратило Турцию в современную, прогрессивную, стратегическую и экономическую мировую державу.

Дамы и господа, истинная победа завоевывается не только на поле боя, она заключается и в построении мостов мира и взаимопонимания. Мой дорогой брат, Президент Ильхам Алиев, я глубоко восхищаюсь Вашим мудрым руководством, которое направило Азербайджан по трудному пути, ведущему к достойному миру и взаимному уважению между Азербайджаном и Арменией. Добившись убедительной военной победы в Карабахе, господин Президент, Вы теперь добились мира благодаря своей выдающейся, искусной дипломатии.

Здесь я должен признать заслуги и поблагодарить Президента Дональда Трампа за его образцовое лидерство, которое привело к успеху этих мирных усилий. Именно благодаря смелому и решительному руководству Президента Трампа было достигнуто прекращение огня между Пакистаном и Индией, восстановлен мир в Южной Азии, предотвращена крупная война и спасены миллионы людей.

Дамы и господа, наша общая решимость в достижении мира недавно вновь проявилась в ситуации с Афганистаном. Я благодарю моего дорогого брата, Президента Реджепа Тайипа Эрдогана за его неоценимый вклад в содействие мирным усилиям между Пакистаном и Афганистаном. Также благодарю государство Катар. Это является истинным отражением крепких и проверенных временем братских уз между нашими странами, которые выдерживают все невзгоды.

Дамы и господа, сегодня, празднуя победу, мы также должны помнить павших. Да упокоит Аллах души шехидов этой славной борьбы Азербайджана, которые отдали жизни, чтобы кровью и бесценными жертвами вернуть земли своих предков. Их мужество, стойкость и самоотверженность вписали бессмертную главу в анналы истории, которая будет вдохновлять поколения во все времена.

И сегодня, когда прекрасные цветы Харыбюльбюль расцветают на освобожденных землях Карабаха, питаемые почвой, окропленной кровью этих храбрых сыновей и дочерей, они несут радостную весть о мире и надежде.

Пусть Всевышний Аллах дарует нашим великим народам силы идти твердым шагом к светлому будущему, наполненному прогрессом и процветанием!

Пакистан и Азербайджан — да здравствует дружба!

Пакистан, Азербайджан и Турция — да здравствуют вечно!

Благодарю вас всех. Да хранит вас Всевышний!

Х Х Х

После выступлений лидеров государств начался военный парад.

Военным парадом командовал первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, кавалер орденов «Зафар» и «Карабах» генерал-полковник Керим Велиев.

Личный состав наших Вооруженных сил двинулся к трибуне под государственным флагом Азербайджанской Республики. Вслед за государственным флагом под руководством кавалера ордена «За Отчизну», генерал-майора Вугара Аливердиева на площадь Азадлыг были вынесены боевые знамена Азербайджанской армии и подразделений, особо отличившихся в боевых операциях.

Затем состоялся проход военной техники.

Вслед за этим на военном параде высокую боевую готовность в прибрежных водах Каспийского моря продемонстрировали корабли и катера Военно-морских сил и Государственной пограничной службы.

Далее над площадью Азадлыг состоялись полеты боевых самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил с участием пилотов Азербайджана и Турции.