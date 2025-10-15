Популярная в TikTok девочка-попрошайка задержана за кражу - ВИДЕО

Ставшая популярной в TikTok девочка-попрошайка задержана за кражу.

Как сообщает Oxu.Az, в полицию поступило заявление о краже денег из магазина, расположенного в поселке Балаханы, Сабунчинского района Баку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении кражи — бездельничающие и занимающиеся попрошайничеством жительницы Евлахского района Б. Мукавадзе (в TikTok известна под именем "Aysu") и Т. Бакирова.

По факту продолжается расследование.