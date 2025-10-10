Путин и Пашинян поспорили на саммите СНГ - ВИДЕО

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не сошлись на саммите СНГ в оценках товарооборота двух стран. Российский лидер счел заниженной армянскую оценку объемов взаимной торговли.

"У нас с Арменией сколько сейчас товарооборот выскочил?" - поинтересовался Путин у Пашиняна, говоря о преимуществах ЕАЭС. "В этом году уже $4 млрд", - ответил армянский премьер. "Нет, - не согласился президент РФ. - Больше".

"В прошлом году было примерно 9 млрд", - попытался исправиться Пашинян. "Больше, - поправил Путин. - В прошлом году было больше и в этом будет больше. Это очевидно просто".

По данным Москвы, взаимная торговля России и Армении в 2024 году продемонстрировала скачкообразный рост, и ее объем достиг 11,7 млрд долларов.

Источник: ТАСС