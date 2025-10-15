 Ильхам Алиев направил обращение участникам III Национального градостроительного форума | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев направил обращение участникам III Национального градостроительного форума

First News Media12:25 - Сегодня
Ильхам Алиев направил обращение участникам III Национального градостроительного форума

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам III Национального градостроительного форума, проходящего в Ханкенди.

Как передает корреспондент 1news.az из Ханкенди, обращение зачитал председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники Форума!

Приветствую вас по случаю открытия Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума. Добро пожаловать в город Ханкенди.

Организованное в Азербайджане в третий раз и ставшее уже традиционным это мероприятие, объединяя национальных, региональных и международных партнеров в области градостроительства, служит важной платформой для обмена опытом, формирования новых инициатив и укрепления сотрудничества.

Национальные градостроительные форумы, проводимые совместно с Программой ООН по населенным пунктам, являются еще одним ярким проявлением успешного сотрудничества Азербайджана с международными партнерами в этой области. Участие в нынешнем Форуме свыше 200 иностранных гостей из более чем 60 стран, в общей сложности около 400 делегатов, является показателем как доверия и дружеского отношения к нашей стране, так и нашей солидарности во имя достижения общих целей в области градостроительства.

Градостроительство является одним из приоритетных направлений в национальной стратегии развития Азербайджана. Принятые в стране подходы в области градостроительства и урбанизации способствуют экономической устойчивости, социально-экономическому благосостоянию, адаптации к изменениям климата.

Широкомасштабные строительно-восстановительные работы, проводимые в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, особенно демонстрируют стратегическое видение Азербайджанского государства и его возможности в реализации намеченного в области градостроительства.

За минувшие тридцать лет в результате оккупации Арменией азербайджанских территорий города и села были полностью разрушены, наше историко-культурное наследие уничтожено, земли подверглись широкомасштабному минному загрязнению, более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных краев. Освобождение этих территорий от оккупации благодаря Победе, одержанной нами в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году, положило начало периоду восстановления, реконструкции и возрождения для нашей страны.

Сегодня Азербайджанское государство проводит широкомасштабные строительно-восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Завершено общее планирование региона.

На основе этого плана, охватывающего территорию площадью 13,6 тысячи квадратных километров, выполняются восстановительные работы для расселения в родных городах и селах более 1,1 миллиона человек.

Уже утверждены генеральные планы 8 городов и 90 сел с населением свыше 300 тысяч человек. Люди вернулись и обосновались в освобожденных от оккупации 6 городах, 2 поселках и 20 селах.

С применением современных принципов градостроительства осуществляются системные и последовательные меры по созданию в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах устойчивой инфраструктуры, восстановлению населенных пунктов и созданию необходимых условий для возвращения населения.

За последние четыре года здесь были построены три новых международных аэропорта, автомобильные и магистральные дороги, новая железнодорожная инфраструктура, а также продолжается строительство жилых домов, медицинских учреждений, учебных заведений и других объектов социальной инфраструктуры.

В процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий особое значение придается реконструкции энергетической инфраструктуры и обеспечению энергетической безопасности. В Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных зоной зеленой энергетики и обладающих техническим потенциалом в 10 тысяч мегаватт зеленой энергии, ускоренными темпами реализуются проекты в области солнечной и ветровой энергии. Здесь применяются такие инновационные подходы, как «умный город» и «умное село», восстанавливается экосистема.

В целях обеспечения экономического развития и занятости в регионе создаются промышленные парки, экономические зоны. Все это служит устойчивому развитию населенных пунктов, расширяя возможности местного производства и способствуя созданию новых рабочих мест. В то же время налаживание прямого сообщения между Карабахом, Восточным Зангезуром и Баку и другими территориями страны благодаря создаваемой новой дорожной инфраструктуре способствует стремительному экономическому и социальному развитию этих регионов. Сегодня в рамках программы «Великое возвращение» на этих территориях уже живут, работают и получают образование около 60 тысяч человек.

Проведение Третьего Национального градостроительного форума Азербайджана именно в городе Ханкенди имеет особое значение. Этот город, долгие годы находившийся под оккупацией, сегодня является символом мира, восстановления и возрождения. Реализуемые в Ханкенди инфраструктурные проекты обеспечивают развитие города в соответствии с концепцией современного, умного и инновационного города.

Созидательный процесс в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах имеет особое значение не только с точки зрения градостроительства и развития инфраструктуры, но и в контексте установления долгосрочного мира и сотрудничества в регионе. Реализуемые целевые проекты, налаживание нового сотрудничества и формирующаяся экономическая среда создают устойчивые возможности для проживания местного населения и служат устойчивому развитию городов.

Передовой опыт Азербайджана в области градостроительства вызывает большой интерес у международной общественности. Наша страна признана надежным партнером в решении глобальных вызовов и формировании инновационных подходов в области изменения климата и градостроительства. Международное сотрудничество в этой сфере, особенно инициативы, реализуемые совместно с Программой ООН по населенным пунктам, имеют особое значение.

Решение о проведении в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов – одного из самых авторитетных мероприятий в мире в области градостроительства свидетельствует о вкладе Азербайджана в международные процессы урбанизации и высоком доверии, которое он завоевал как надежный партнер.

Это престижное мероприятие еще больше укрепит роль Азербайджана в глобальных процессах урбанизации, внесет значительный вклад в устойчивое развитие региона и достижение глобальных целей урбанизации в целом.

Сегодняшний Форум – важный этап на пути к 13-му Всемирному форуму городов. Уверен, что проводимые здесь дискуссии будут иметь особое значение для реализации стратегических инициатив в области планирования, восстановления и устойчивого развития городов, послужат формированию более зеленой, инклюзивной и благополучной среды проживания для будущих поколений.

Еще раз приветствую всех вас в Азербайджане, желаю успехов в работе Форума».

