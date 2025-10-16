Пашинян: «Мир - это факт»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян доволен контактами и результатами переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Я доволен нашей встречей в Копенгагене и результатами наших контактов в целом. Я также доволен институционализацией пути к миру. Уважаемые коллеги, мир - это факт", - отметил он на брифинге после заседания правительства.
2 октября Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели встречу в Копенгагене на полях Саммита европейского политического сообщества.
Источник: ТАСС
343