Пашинян: «Мир - это факт»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян доволен контактами и результатами переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Я доволен нашей встречей в Копенгагене и результатами наших контактов в целом. Я также доволен институционализацией пути к миру. Уважаемые коллеги, мир - это факт", - отметил он на брифинге после заседания правительства.

2 октября Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели встречу в Копенгагене на полях Саммита европейского политического сообщества.

Источник: ТАСС