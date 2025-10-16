Премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг обвинения в нападках на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ).

«Во-первых, начнем с того, что с моей стороны нет нападок на Армянскую апостольскую церковь. Хочу констатировать то, что в церковных документах нигде не написано, что занимающее должность католикоса лицо и церковь - идентичны. Нигде не написано, что епископ и церковь идентичны», - заявил армянский премьер на брифинге.

По его словам, в истории ААЦ был ряд случаев, когда католикоса свергали и он уходил с должности.

«После этого хоть раз Церковь развалилась? Нет, не развалилась», - сообщил Никол Пашинян.

Он отметил, что в Армении были случаи привлечения епископа к уголовной ответственности с тюремным заключением на годы.

