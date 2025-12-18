Пашинян поедет в Санкт-Петербург

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря.

Об этом он сообщил журналистам во время брифинга в правительстве.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Санкт-Петербурге.

Заседание совпадает с неформальной встречей лидеров стран СНГ, которая также пройдет в Санкт-Петербурге 21-22 декабря.

Будут обсуждены актуальные вопросы взаимодействия стран Содружества.

Источник: Sputnik Армения