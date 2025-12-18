Пашинян поедет в Санкт-Петербург
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря.
Об этом он сообщил журналистам во время брифинга в правительстве.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Санкт-Петербурге.
Заседание совпадает с неформальной встречей лидеров стран СНГ, которая также пройдет в Санкт-Петербурге 21-22 декабря.
Будут обсуждены актуальные вопросы взаимодействия стран Содружества.
Источник: Sputnik Армения
