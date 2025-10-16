Азербайджан в составе стабилизационных сил в Газе - вероятность и перспективы. Взгляд Ильгара Велизаде

Азербайджан все уверенное выходит за пределы региональной повестки, усиливая свою политическую и дипломатическую роль на мировой арене.

Курс на расширение внешнеполитических горизонтов сопровождается активным вовлечением страны в ключевые вопросы глобальной безопасности. Особый интерес вызывает растущее внимание к Азербайджану в контексте международных усилий по стабилизации ситуации в секторе Газа.

Участие Президента Ильхама Алиева в саммите мира по Ближнему Востоку, проявленное к нему уважение со стороны лидеров ведущих мировых держав, наглядно продемонстрировали, что в системе мировой дипломатии Азербайджан сегодня занимает одно из заметных мест.

Это международное признание усиливает восприятие Азербайджана как ответственного и надежного партнера в урегулировании сложных региональных конфликтов, в частности, убежденность в его способности внести конструктивный вклад в установление устойчивого мира в одном из самых напряженных регионов мира – секторе Газа.

Влиятельное издание Politico пишет, что Азербайджан, наряду с Индонезией и Пакистаном, может стать частью стабилизационных сил в Газе. Со ссылкой на действующего представителя Пентагона, издание отмечает, что переговоры о составе сил продолжаются, и ни одна страна пока не взяла на себя твердых обязательств: «Он отметил, что именно эти три страны проявили наибольший интерес». «Так называемые международные стабилизационные силы являются важнейшим компонентом плана Трампа по прекращению войны между ХАМАС и Израилем и прокладыванию пути к окончательной демилитаризации и восстановлению Газы», - подчеркивает Politico.

Каковы реальные перспективы участия Азербайджана в миротворческой инициативе в Газе, и что может означать такой шаг для страны с точки зрения его геополитического значения? На эти вопросы мы попросили ответить известного политического аналитика, главу Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгара Велизаде.

«Конечно, это информация, которую еще предстоит уточнить, но, если руководствоваться принципом: «дыма без огня не бывает», то можно предположить, что такое предложение азербайджанской стороны либо уже направлено, либо еще формируется. В целом, подобная перспектива, безусловно свидетельствует о росте влияния Азербайджана на ближневосточную политику и о потенциале азербайджанской дипломатии в плане способствования стабилизации ситуации в этом чувствительном регионе.

Как правило, такие предложения формируются на основании консенсуса - то есть ключевые игроки, ответственные за принятие решений, скорее всего, пришли к заключению, что Азербайджан и его военные могут быть привлечены к этой важной функции в Газе. И тому есть очень много причин.

Во-первых, Азербайджан - одна из очень немногих стран, которая, с одной стороны, является членом Организации исламского сотрудничества, поддерживает тесные связи с арабскими государствами Ближнего Востока и Палестинской автономией, активно развивает контакты с Египтом, а также является союзником Турции - важного игрока в Восточном Средиземноморье. С другой стороны, Азербайджан обладает устойчивыми стратегическими отношениями с Израилем.

Это - уникальная дипломатическая позиция, которая позволяет Азербайджану использовать свой потенциал для содействия миру и стабилизации обстановки в секторе Газа. То есть, все ключевые региональные игроки, скорее всего, согласятся с тем, чтобы в этой миссии участвовал Азербайджан.

Если говорить о внешних акторах, в частности о США как об основном внешнем спонсоре процесса ближневосточного урегулирования, то следует отметить, что блестящие двусторонние отношения между Азербайджаном и нынешней администрацией США - администрацией Трампа, а также личные тесные и доверительные контакты между президентами двух стран тоже создают благоприятные условия для потенциального привлечения азербайджанских военных к этой миссии.

Причем, речь не только о символическом присутствии Азербайджана в этом регионе, но об очень важном и весомом практическом вкладе азербайджанских военных в дело поддержания мира и стабильности в Газе. Дело в том, что азербайджанские военные имеют многолетний опыт участия - в составе различных коалиций - в международных миссиях по поддержанию мира, стабильности в тех или иных регионах. Достаточно вспомнить, что наши военнослужащие успешно выполняли задачи в рамках миссий в Афганистане, Ираке, Косово.

И вот этот опыт, помноженный на высокую квалификацию азербайджанских военных, подтверждает их реальный потенциал для участия в миротворческих миссиях. Они неоднократно демонстрировали свой высокий профессионализм не только в рамках военных учений, регулярно проводимых в регионе, но и в ходе Второй Карабахской войны, в локальной антитеррористической операции в Карабахе. В совокупности все эти факторы, конечно, подтверждают обоснованность и перспективность участия Азербайджана в ближневосточном мирном процессе.

Естественно, в нынешней очень сложной, турбулентной геополитической обстановке каждая подобная миссия подразумевает и высокую степень ответственности. Поскольку для стран, вовлеченных или рассматривающих возможность участия, - это не только возможность подтвердить свой авторитет, но и продемонстрировать на практике способность эффективно действовать в условиях сложных кризисов и выполнять задачи в рамках международных миротворческих операций.

Такая серьезная ответственность, которая сегодня, в частности, может быть предложена и Азербайджану, представляет собой и своего рода тест для страны - возможность подтвердить свои позиции за пределами традиционного геополитического пространства, в том числе на Ближнем Востоке, где у Азербайджана, кстати, есть значимые практические интересы.

Кроме того, это позволит Азербайджану зафиксировать на мировом уровне принципы, последовательно озвучиваемые Президентом Ильхамом Алиевым, заключающийся в необходимости соблюдения государствами норм международного права и положений Устава ООН, в частности. Такая позиция вызывает уважение многих государств и, по сути, служит политическим основанием для присутствия Азербайджана в этом чувствительном регионе».