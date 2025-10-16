Из Хырдалана в Баку запускается новый экспресс-маршрут

С 17 октября начнёт работу экспресс-маршрут № E2, который обеспечит быстрые и удобные поездки граждан из города Хырдалан в направлении станции метро «20 Января» в Баку.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на AYNA.

Промежуточные остановки автобусов, отправляющихся из Хырдалана следующие:

- Управление водоканала Абшеронского района

- Проспект Гейдара Алиева, жилой комплекс AAAF

- Проспект Гейдара Алиева, жилой комплекс «Kristal Abşeron»

- Культурный центр Абшеронского района

- Средняя школа № 11 города Хырдалан

- Станция метро «20 Января»

- Улица Ровшана Джафарова (кольцо 3-го микрорайона)

Время работы экспресс-маршрут № E2 с 06:00 до 23:00. Интервал движения 8-10 минут

Оплата проезда, стоимостью 0,60 AZN, осуществляется только в безналичной форме.