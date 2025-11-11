 Хуситы обещали возобновить атаки на Израиль | 1news.az | Новости
Хуситы обещали возобновить атаки на Израиль

First News Media14:30 - Сегодня
Хуситы обещали возобновить атаки на Израиль

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" обещали радикальному палестинскому движению ХАМАС возобновить удары по Израилю и израильским морским судам, если установившийся в секторе Газа режим прекращения огня будет сорван.

Соответствующее письмо руководству военного крыла ХАМАС направил начальник Генштаба вооруженных формирований хуситов Юсуф аль-Мадани, сообщило агентство Associated Press (AP).

"Мы внимательно следим за развитием событий и заявляем, что если противник возобновит агрессию против Газы, мы возобновим наши военные операции в тылу сионистского образования и вновь перекроем судоходство Израиля в Красном и Аравийском морях", - говорится в тексте.

AP отмечает, что до сих пор хуситы официально не заявляли о приостановке своей кампании против Израиля.

При этом с момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа 10 октября движение не объявляло о каких-либо атаках на Израиль со своей стороны и не брало на себя ответственность за те или иные инциденты.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали более ста судов в Красном море и Аденском заливе.

Нападения прекращались после введения режима прекращения огня в секторе Газа в середине января этого года, однако вслед за срывом перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства с помощью ракет.

Источник: ТАСС

