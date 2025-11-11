 Ранние браки в Азербайджане: эксперты видят решение в продолжении обязательного образования | 1news.az | Новости
Общество

Ранние браки в Азербайджане: эксперты видят решение в продолжении обязательного образования

Фаига Мамедова13:50 - Сегодня
Ранние браки в Азербайджане: эксперты видят решение в продолжении обязательного образования

Известно, что в Азербайджане некоторые вступают в брак до достижения установленного законом брачного возраста - 18 лет.

Несмотря на то, что такие браки запрещены законодательством, соответствующие органы регулярно проводят просветительскую работу и применяют административные меры, однако случаи ранних браков всё же продолжают иметь место. Наиболее уязвимыми в этой ситуации оказываются девочки. В большинстве выявленных случаев именно они становятся жертвами - их принуждают к вступлению в брак в раннем возрасте.

Одной из причин этого является то, что многие девочки покидают школу после девятого класса и не продолжают обучение. Следует отметить, что уход из школы после девятого класса не является нарушением закона, поскольку в Азербайджане обязательное образование длится до этого уровня. Законодательство обязывает каждого гражданина получить образование до девятого класса, и никто не может быть лишён этого права.

Однако после окончания обязательного этапа дальнейшее обучение в средней школе, колледже или профессиональном учебном заведении остаётся делом личного выбора. К сожалению, некоторые злоупотребляют этой возможностью, забирают детей из школы и вовлекают их в ранние браки или трудовую деятельность.

Возникает вопрос: можно ли ограничить уход из школы 14–15-летнего ученика, если он не продолжает обучение в колледже или профессиональном училище? И возможно ли введение исключений с целью предотвращения подобных негативных явлений?

Комментируя эту тему Bizim.media, эксперт в области образования Эльчин Эфенди заявил, что обязательное образование признаётся таковым и в развитых странах:

«В Азербайджанской Республике существует соответствующее законодательство об обязательном и общем образовании. В законе об общем образовании указано, что одним из уровней образования является общее среднее образование, которое также рассматривается как обязательное. У нас обязательное образование начинается с дошкольного возраста и продолжается до 15–16 лет.

После его завершения гражданин сам решает, хочет ли он продолжить обучение на следующем уровне.

Так происходит и во многих других странах мира. Даже в таких развитых странах, как Финляндия или Великобритания, обязательное образование начинается с 4–5 лет и продолжается до 14–15 лет. По его окончании проводится выпускной экзамен, после чего гражданин получает свидетельство об образовании и сам выбирает дальнейший путь».

Эксперт отметил, что было бы целесообразно продлить обязательное образование до полного среднего уровня - 11 классов:

«Однако, поскольку после девятого класса некоторые учащиеся переходят в профессиональные или средние специальные учебные заведения, обязательное образование в нашей стране ограничено именно этим уровнем.

К сожалению, нередко случается, что после девятого класса девочкам не позволяют продолжать обучение, вовлекают их в ранние браки, а мальчиков в трудовую деятельность. В подобных случаях должны вмешиваться правоохранительные органы.

Было бы правильно, если бы руководство школы информировало соответствующие органы о случаях уклонения учеников от образовательного процесса. В отношении лиц, препятствующих получению обязательного образования, могут быть приняты меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

Также важно, чтобы граждане сообщали о подобных фактах компетентным органам.

Какое бы решение ни принял выпускник девятого класса относительно дальнейшего образования, к нему следует относиться с уважением. Единственное, что не заслуживает уважения - это вовлечение детей в ранние браки или трудовую деятельность. Общество должно активно реагировать на такие случаи».

Жалоба в редакцию: Суд обязал выплатить 445 тысяч манатов, но компания игнорирует решение

