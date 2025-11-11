 В Армении дочери вора, мародера и убийцы азербайджанцев Григоряна предъявлено обвинение | 1news.az | Новости
Армения

В Армении дочери вора, мародера и убийцы азербайджанцев Григоряна предъявлено обвинение

First News Media14:00 - Сегодня
В Армении дочери вора, мародера и убийцы азербайджанцев Григоряна предъявлено обвинение

Судье общей юрисдикции Армении Наире Григорян – дочери военного преступника и мародера Манвела Григоряна – предъявлено обвинение.

Как передает 1news.az, об этом сообщают армянские СМИ.

В Антикоррупционном комитете СМИ подтвердили, что обвинение предъявлено представителю судебной системы.

«Представитель судебной системы обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 441 УК Армении) и вынесении явно несправедливого приговора, решения или иного судебного акта (статья 482 УК Армении)», — сообщили в Антикоррупционном комитете в ответ на запрос.

Ранее стало известно, что суд в Армении конфискует имущество родственников и приближенных Манвела Григоряна на сумму свыше $3 млн.

Напомним, что военный преступник, мародер Манвел Григорян во время Первой карабахской войны командовал армянскими оккупационными войсками, захватившими Джабраил и Физули. Григорян отличился особой жестокостью по отношению к азербайджанским пленным.

Григорян находился под арестом, но в январе 2020 года суд освободил его из-под стражи под подписку о невыезде по состоянию здоровья. Он страдал рядом заболеваний, в том числе онкологией и диабетом.

Григорян умер 19 ноября 2020 года, то есть, ему, к счастью, довелось увидеть капитуляцию Армении и потерю ею Карабаха, ради которого он убивал азербайджанцев.

Ранее Григорян признавал, что в годы Первой Карабахской войны держал в рабстве в своем доме азербайджанских пленных. Он говорил, что после войны вернулся в Армению с сотнями пленных, и считал, что содержание их в заточении не должно стать причиной проблем. По его словам, когда началась война, он «не успел прочитать Женевскую конвенцию».

«Я - армянин, и на поле боя моей Женевской конвенцией были мои совесть и вера», - сказал тогда он, фактически подтвердив, что действовал исключительно исходя из шовинистических соображений на национальной почве.

