В Баку задержаны подозреваемые в серии краж

В Баку задержаны подозреваемые в кражах.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что 8 ноября в Сабаильском районе была совершена кража в одном из маркетов.

Пострадавший обратился в полицию и заявил о хищении кошелька, в котором находилось 1300 манатов, 200 долларов, мобильный телефон и документы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 9-го Отделения полиции Сабаильского РУП, был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления — ранее неоднократно судимый 47-летний Р. Гулиев. В Сабунчинском районе сотрудниками полиции также были установлены и задержаны 35-летний Т. Гаджиев и одна женщина, подозреваемые в хищении 4000 манатов из одного из домов, а также 300 манатов из магазина на территории района.