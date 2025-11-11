 От Баку до Белена: две модели глобальной ответственности | 1news.az | Новости
Точка зрения

От Баку до Белена: две модели глобальной ответственности

Себа Агаева12:10 - Сегодня
От Баку до Белена: две модели глобальной ответственности

С 10 по 21 ноября 2025 года в бразильском городе Белен проходит 30-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP-30.

Цель - обсудить дальнейший курс борьбы с климатическим кризисом. Это необходимо: год стал самым теплым с начала ведения наблюдений. Ограничение глобального потепления 1,5 град. по Цельсию сверх доиндустриального уровня, принятое в Парижском соглашении 2015 года, рискует остаться недостижимой целью: без решительных контрмер потепление более чем на два градуса представляет собой риск.

Заявленная повестка дня председательства Бразилии в COP включает шесть направлений действий с 30 основными целями, направленными на ускорение реализации существующих климатических соглашений.

В фокусе внимания помимо защиты лесов находятся энергетический переход, океаны и биоразнообразие.

Это событие задумывалось как символический форум в сердце Амазонии - региона, который называют «легкими планеты». Однако еще задолго до открытия саммита стало ясно: за эффектными лозунгами скрывается масса организационных, инфраструктурных и политических проблем, способных омрачить не только имидж принимающей стороны, но и саму идею климатической солидарности.

На фоне этих трудностей все очевиднее выглядит контраст с прошлогодним COP-29, прошедшим в Баку, который международное сообщество единодушно признало образцовым. От точности организации до дипломатического наполнения - Азербайджан сумел задать новую планку для подобных форумов. И именно на этом фоне Белен оказывается в неловком положении: вместо «климата надежды» - рост цен, забастовки и сомнения в готовности города принять мир.

Саммит, начавшийся с критики

Белен изначально был представлен как символический выбор - первый климатический саммит в истории, проводимый в непосредственной близости от Амазонских тропиков. Власти Бразилии рассчитывали, что COP-30 станет поворотным моментом, который покажет миру приверженность страны защите лесов, биоразнообразия и устойчивого развития.

Однако уже на этапе подготовки эти благие намерения столкнулись с жесткой реальностью. Как отмечают Walaw и SudAmerica.ru, инфраструктура города оказалась не готова к приему более чем 70 тысяч участников: нехватка гостиниц, перегруженные коммуникации, транспортный хаос. Цены на жилье в Белене выросли в разы - отели и даже частные квартиры подняли расценки до уровня, недоступного для большинства делегатов из стран Глобального Юга. В результате саммит, призванный быть инклюзивным, рискует превратиться в элитарное мероприятие для богатых государств и корпораций.

Организационные просчеты подкрепляются социальными и экологическими противоречиями. Как отмечают Известия и Amnesty International, Белен сам по себе является примером нерешенных проблем: высокий уровень бедности, отсутствие качественной санитарии, рост преступности и вырубка лесов в окрестностях города.

Именно там, где должна звучать речь о защите природы, продолжается незаконная добыча полезных ископаемых и деградация экосистем. Неудивительно, что многие аналитики называют выбор Белена «символическим, но не стратегическим».

Противоречие между словами и делами

Среди наиболее острых претензий к организаторам - несоответствие между декларациями и действиями.

Amnesty International указывает, что мировые лидеры вновь демонстрируют приоритет политических и экономических интересов над климатическими обязательствами. Призывы к отказу от ископаемого топлива и защите коренных народов тонут в громких, но пустых заявлениях.

Так, SudAmerica.ru подчеркивает, что ключевые темы - финансирование адаптации, поддержка сельского хозяйства, реформирование системы климатических фондов - фактически заблокированы из-за разногласий между развитыми и развивающимися странами. Уже сегодня эксперты опасаются, что COP-30 может повторить судьбу прежних саммитов в Египте, Абу-Даби, завершившихся декларациями без конкретных механизмов реализации.

Добавляют напряжения и внутренние проблемы. Строительные работы по расширению гостиниц и дорожной инфраструктуры неоднократно останавливались из-за забастовок и нехватки средств. Даже гостиница, предназначенная для размещения глав государств может не быть готова. Все это создает впечатление спешки, неорганизованности и управленческого хаоса.

Скепсис усиливают и настроения внутри самой Бразилии. По данным опросов, почти половина населения страны не поддерживает проведение COP-30 в Белене, считая его чрезмерно затратным и бесполезным для решения реальных проблем региона. Как отмечает VOV World, символизм проведения саммита в Амазонии теряет смысл, если за ним не следуют конкретные меры по сохранению лесов, борьбе с бедностью и экологическому контролю.

На фоне уже существующих организационных проблем COP-30 столкнулся с новым серьезным вызовом: ряд мировых лидеров публично объявил о своем отказе участвовать в саммите в Белене.

Как отмечают аналитики, потеря такого уровня участия угрожает легитимности COP-30: без ведущих игроков обсуждения могут стать формальными, а решения - декларативными, лишенными реальной силы.

Триумф Баку и тень Белена

На фоне организационных неурядиц в Белене неизбежно напрашивается сравнение с предыдущим климатическим саммитом - COP-29 в Баку.

Когда в декабре прошлого года было объявлено, что 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдёт в Баку, некоторые международные наблюдатели поспешили отнестись к этому событию с пренебрежением. Скептики утверждали, что азербайджанский саммит станет лишь промежуточным звеном - временной остановкой на пути к «главным решениям», которые якобы будут приняты уже в 2025 году, в бразильском Белене.

Эта риторика сопровождалась хорошо спланированной антиазербайджанской кампанией, развернутой в ряде западных СМИ и других информационных ресурсах. Критики пытались убедить международное сообщество, что Азербайджан не заслуживает статуса страны-хозяйки столь значимого климатического форума. Однако, как показали последующие события, именно Баку стал тем местом, где климатическая повестка получила реальное развитие, а дипломатические усилия - конкретные результаты.

COP29: конференция, изменившая правила игры

Вопреки прогнозам скептиков, COP29 в Баку превзошел ожидания по всем направлениям - по уровню представительства, по содержательности решений и по организационному уровню.

Главным достижением саммита стало начало операционной деятельности Фонда «Потери и ущерб» (Loss and Damage Fund) — ключевого инструмента поддержки наиболее уязвимых перед изменением климата государств.

Решения, принятые в Баку, заложили основу для его финансовой устойчивости и прозрачного управления.

Фактически, Азербайджан добился того, что не удалось сделать ни на COP27 в Египте, ни на COP28 в Абу-Даби - придать Фонду реальную функциональность.

Кроме того, Баку стал площадкой для нового уровня диалога между развивающимися и развитыми странами.

Азербайджан, обладая уникальным опытом балансирования интересов Востока и Запада, Севера и Юга, сумел превратить COP29 не просто в дипломатическое событие, а в пространство для доверительного разговора.

Контраст между Баку и Беленом - не просто географический, но концептуальный. Азербайджан, принимая COP-29, сумел показать, что современная климатическая дипломатия требует не только политических деклараций, но и четкой организации, прозрачности и ответственности.

В Баку все - от логистики до инфраструктуры - было организовано с предельной точностью. Город принял более 190 делегаций без сбоев, предложив высокий уровень безопасности, технологическую поддержку и цифровые сервисы для координации участников. Саммит в Азербайджане стал не просто форумом, а рабочей площадкой, где были приняты конкретные решения: создание глобального фонда климатической адаптации, продвижение инициативы «Баку - зеленая энергетическая платформа», новые соглашения между развивающимися странами и международными финансовыми институтами.

Эти шаги укрепили репутацию Азербайджана как ответственного участника глобальной климатической политики. В Баку звучали не лозунги, а конкретные обязательства, и именно это обеспечило доверие со стороны как ООН, так и мировых партнеров.

Белен же, напротив, рискует войти в историю как пример того, как громкая символика не заменяет содержания. Если COP-29 в Баку стал образцом управленческой точности и дипломатического профессионализма, то COP-30 в Белене пока ассоциируется с хаосом, неопределенностью и скандалами. Многие международные СМИ уже проводят параллели, называя COP-29 «саммитом эффективности», а COP-30 - «испытанием на прочность для ООН».

Для Баку участие в процессе стало подтверждением растущего международного авторитета и способности предлагать миру конструктивные решения. Для Белена - пока что испытанием, которое может обернуться ударом по имиджу Бразилии и самому климатическому движению.

От символизма к результату

Сравнение Баку и Белена - это не просто сопоставление двух городов. Это иллюстрация двух подходов к глобальной ответственности. Азербайджан продемонстрировал, что даже небольшая страна, обладая политической волей, стратегическим мышлением и организаторским потенциалом, может задать мировой стандарт эффективности. Бразилия же рискует показать обратное: когда политические амбиции и пиар подменяют реальную работу, даже самые благородные цели оборачиваются провалом.

В конечном счете, от Белена ожидают не только громких слов о спасении Амазонии, но и конкретных решений, сравнимых по масштабу и значимости с инициативами, предложенными в Баку. В противном случае COP-30 может стать не символом климатической надежды, а напоминанием о том, что без дисциплины, ответственности и реального лидерства даже самые громкие форумы теряют смысл.

128

