Сирия не собирается присоединиться к Авраамовым соглашениям

Сирийские власти в настоящее время не собираются вести переговоры о присоединении Дамаска к Авраамовым соглашениям, предполагающим нормализацию отношений с Израилем.

Об этом заявил временный президент арабской республики Ахмед аш-Шараа.

«Ситуация в Сирии отличается от ситуации в тех странах, которые присоединились к Авраамовым соглашениям.

Сирия граничит с Израилем, который оккупирует Голанские высоты с 1967 года. Мы не собираемся в настоящее время вступать в прямые переговоры», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Вместе с тем аш-Шараа допустил, что в будущем при посредничестве президента США Дональда Трампа и его администрации подобные контакты могут состояться.

17 сентября министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провели в Лондоне переговоры под эгидой США.

По данным телеканала Syria TV, стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году. Встреча продолжалась пять часов, в ней принял участие спецпредставитель США Том Баррак, который выступает посредником на переговорах.

После этого аш-Шараа сообщил, что Сирия в ближайшее время может подписать соглашение по безопасности с Израилем, однако такой шаг «никоим образом не означает нормализацию отношений» с еврейским государством или присоединение Дамаска к Авраамовым соглашениям. Однако, по сведениям телеканала Al Arabiya, дальнейшие консультации по договору зашли в тупик, в частности из-за требования Израиля предоставить ему прямой гуманитарный коридор в южную сирийскую провинцию Эс-Сувейда, которая является местом компактного проживания друзов и где летом вспыхнули столкновения между их силами самообороны и ополченцами арабских племен.

