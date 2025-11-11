Террорист-смертник совершил взрыв в Исламабаде

Число погибших при взрыве в пакистанском Исламабаде возросло до 12, сообщает телеканал Geo со ссылкой на полицию.

"Во вторник в федеральной столице прогремел взрыв, совершенный террористом-смертником, в результате чего по меньшей мере 12 человек погибли и 21 получил ранения у здания суда", - сообщает телеканал.

По данным полиции, взрыв произошел в автомобиле, припаркованном у здания суда.

Сообщается, что среди пострадавших были заявители и адвокаты. После взрыва здание суда было эвакуировано.

Источник: РИА Новости