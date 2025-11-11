 1news.az был представлен на международном форуме «Культура. Медиа. Цифра» в Москве - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

1news.az был представлен на международном форуме «Культура. Медиа. Цифра» в Москве - ФОТО

First News Media14:05 - Сегодня
6–7 ноября 2025 года в Москве на территории кинозавода «Москино» состоялся второй международный форум «Культура. Медиа. Цифра», собравший лидеров медиарынка, представителей технологий, искусства, кино, блогинга и креативных индустрий.

Мероприятие посетили более 8 тысяч человек, а спикерами стали свыше 160 экспертов из более чем 20 стран — медиаменеджеры, режиссеры, продюсеры, представители СМИ, блогеры, музыканты, а также специалисты IT-компаний, digital-платформ, стриминговых сервисов и государственных структур.

Главной темой форума стал потенциал медиарынка СНГ и интеграция культурного и цифрового пространства региона с аудиторией более 350 миллионов русскоязычных пользователей. В рамках обсуждений особое внимание уделялось вопросам развития локальных AI-инструментов, созданию дистрибуционных платформ, стандартизации метрик и подходов к контенту, а также поиску новых моделей взаимодействия с аудиторией.

Форум открылся пленарной дискуссией «Дистрибуция внимания в СНГ: что работает сейчас», в которой приняли участие представители медиахолдингов, стриминговых сервисов, IT-компаний и государственных структур.

Форум открыл министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

В своей речи он подчеркнул амбициозные планы города стать мировым центром киносъемок и создания культурных продуктов, способных выходить на международный рынок.

«Впервые мы провели форум в 2024 году. Москва как столица старалась объединить не только всероссийские, но и международные мероприятия в сфере креативных индустрий, включая кино, моду, арт, дизайн, - рассказал Алексей Фурсин. - Площадка форума становится платформой для обсуждения сотрудничества, трендов, проблем, свойственных всем видам креативных индустрий. Хотелось бы, чтобы форум стал основой для создания экспортно ориентированных продуктов».

Одним из спикеров открытой пленарной сессии стала главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова, которая представила видение азербайджанского медиарынка и его ключевых тенденций.

В своем выступлении Кямаля Мамедова отметила, что азербайджанский медиарынок переживает этап активной цифровой трансформации:

«Мы наблюдаем формирование новой медиакультуры: аудитория становится более требовательной к качеству, прозрачности и достоверности контента. При этом сохраняется высокий интерес к локальной повестке, что требует от редакций гибкости в форматах и более точного понимания аудитории».

По её словам, адаптация контента под особенности восприятия азербайджанской аудитории и развитие цифровых каналов дистрибуции позволяют усиливать вовлеченность и повышать доверие пользователей к локальным СМИ.

Отметим, что форум «Культура. Медиа. Цифра» стал площадкой для профессионального диалога между представителями медиаиндустрии, государства и бизнеса стран СНГ. В течение двух дней на форуме прошло более 50 мероприятий, объединяющих культуру, технологии, медиа и цифровую экономику.

Организаторы сделали акцент на живом профессиональном диалоге. В атмосфере открытых обсуждений и творческой свободы участники искали ответы на вопрос, как создавать проекты, рассчитанные на долгосрочную перспективу - те, что сохраняют актуальность, удерживают внимание аудитории и формируют ценности, выходящие за рамки простого контента.

