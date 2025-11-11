Симонян обсудил с послами ЕС мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян встретился с главами дипломатических миссий стран-членов ЕС, аккредитованных в Армении.

Как передают армянские СМИ, в ходе встречи состоялось подробное обсуждение вопросов сотрудничества Армения-ЕС и углублением отношений на парламентском уровне.

Также на встрече обсуждались текущие демократические реформы в Армении, а также установленный между Арменией и Азербайджаном мирный процесс и региональные события.