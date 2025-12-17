Режиссёр фильма «Məhsəti» Суад Гара принесла публичные извинения - ФОТО

Режиссер не прошедшего цензуру и исключенного из программы Бакинского международного кинофестиваля фильма «Məhsəti» Суад Гара сделала на своей официальной странице в социальной сети Instagram заявление, в котором принесла извинения всем, «кто мог быть задет, и обижен».

«Как гражданин Азербайджана, я всегда относилась к своей стране, нашему народу и нашим культурным ценностям с большим уважением и глубокой привязанностью. Моя недавняя публикация, связанная с короткометражным фильмом, ни в коем случае не носила критического характера - это была лишь эмоциональная, личная мысль.

Я искренне сожалею о том, что мои слова были поняты иначе, чем я намеревалась, и прощу прощения у всех, кто мог быть задет или обижен. Я остаюсь неизменно приверженной ценностям, стране, азербайджанскому народу и нашей культуре», - говорится в заявлении С.Гара.

Напомним, что ранее Суад Гара разместила в Instagram пост в котором заявила, что «найдет лучшее время и лучшее место, чтобы представить «Məhsəti» на родине», а также назвала решение об исключении фильма из фестивальной программы «абсурдным ограничением».

Напомним, что, по сюжету фильма, молодая актриса, пытаясь перевоплотиться в поэтессу XII века Мехсети Гянджеви, ходит с друзьями в клуб, употребляет алкоголь, танцует и вступает в романтические отношения с мужчиной.

Отметим, что причиной недопуска проекта к показу на Бакинском кинофестивале стали эротические сцены и искажение наследия.

