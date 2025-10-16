Патриарх Кирилл выступил за межрелигиозный диалог с исламским миром

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил за межрелигиозный диалог с исламским миром, отметив многовековое сосуществование православных христиан и мусульман.

Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил в ходе беседы с участниками XI Международного фестиваля «Вера и слово», передает корреспондент ТАСС.

«Наша позиция заключается в том, что нельзя замалчивать, но и нельзя в случае правонарушений со стороны тех или иных представителей мусульманской религии распространять (критику – ред.) на всю мусульманскую умму и говорить, что они все такие. Ни в коем случае. Потому что мы действительно столетиями вместе живем и, по милости Божией, будем, наверное, и дальше жить», - сказал он.

Патриарх напомнил, что ранее лично занимался укреплением отношений Русской православной церкви с исламским миром. «Меня можно во многом укорить. Каждый человек воспринимает патриарха, его слова, его мысли, по-своему. Но менее всего меня можно обвинить в исламофобии. Потому что, будучи председателем Отдела внешних церковных связей, я был тем человеком, который от имени Русской церкви развивал отношения с исламским миром, посещая исламских лидеров на Ближнем Востоке и развивая эти отношения в нашей стране», - добавил предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, «те, кто из мусульман знает его позицию, подтвердят это, потому что Московский патриархат дорожит теми отношениями, которые существуют сегодня между православными и мусульманами». «Ни в коем случае нельзя эти отношения осложнить или создать какое-то напряжение. Но это не значит, что мы не можем говорить правду, выражая озабоченность. Ведь проблемы-то существуют, и любой человек, сталкивающийся с этими проблемами на улице, подтвердит, что это так», - выделил он.

«Добрые, межрелигиозные и даже межличностные отношения христиан и мусульман в нашей стране - это залог спокойствия, мирной жизни наших граждан, процветания нашей страны. Поэтому в Церкви невозможно иметь никакую исламофобию», - заключил патриарх.