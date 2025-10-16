Трамп проводит телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп начал "долгий" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Сейчас я разговариваю с президентом Путиным", - написал глава Белого дома в четверг, 16 октября, в своей соцсети Truth Social. Трамп также пообещал, что по окончании беседы прокомментирует ее содержание.

О планах Трампа созвониться с Путиным ранее в четверг сообщило американское издание Axios со ссылкой на неназванный источник. Темой беседы будет война в Украине.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят телефонный разговор.

Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.