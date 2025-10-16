В Милли Меджлисе состоялась встреча с делегацией ICAPP - ФОТО

16 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с делегацией во главе с председателем Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) Чой Ый-Ёном.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, Сахиба Гафарова, отметив, что Азербайджан придает особое значение развитию политических связей с азиатскими странами, подчеркнула, что ICAPP выступает важным механизмом многосторонности и солидарности в регионе, являясь значимой платформой, способствующей миру, безопасности и сотрудничеству в Азии.

В ходе беседы была предоставлена информация о роли партии «Ени Азербайджан», основанной великим лидером Гейдаром Алиевым, Председателем которой является Президент Ильхам Алиев, как правящей партии нашей страны, а также ее активных международных связях.

Было выражено удовлетворение активным и успешным участием партии «Ени Азербайджан» в деятельности Международной конференции азиатских политических партий и отмечено значение мероприятий, проводимых в рамках сотрудничества между сторонами. Подчеркивалось, что международные мероприятия, в том числе 4-е заседание Азиатского культурного совета (ACC) на тему «От национального многообразия к глобальной солидарности: роль культуры в новом мировом порядке», состоявшееся в Баку по инициативе и при организационной поддержке партии «Ени Азербайджан» и Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP), вносят важный вклад в укрепление диалога между политическими партиями и культурными институтами различных стран, углубление взаимопонимания и развитие сотрудничества на основе общих ценностей.

Председатель Постоянного комитета ICAPP Чой Ый-Ён отметил, что представляемая им организация придает особое значение отношениям с Азербайджаном и подчеркнул развитие существующих связей с правящей партией нашей страны.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Парламентской сетью Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Ильхама Алиева и председательстве в ней в настоящее время Милли Меджлиса Азербайджана, и ICAPP, расширении межпарламентских связей в азиатском регионе, углублении взаимопонимания, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.