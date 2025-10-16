Белый дом: Трамп считает возможной встречу Путина и Зеленского

Глава администрации США Дональд Трамп считает возможной встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, однако пока идет подготовка новых контактов высокого и высшего уровня между Москвой и Вашингтоном.

Об этом заявила в беседе с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС.

"Думаю, он считает, что это возможно. И, конечно, он бы хотел, чтобы это произошло", - сказала официальный представитель главы администрации США, отвечая на вопрос о том, оптимистично ли Трамп оценивает перспективы личной встречи Путина и Зеленского в обозримом будущем. "Однако сейчас прошли обсуждения, а теперь готовятся планы того, чтобы российская сторона и наши представители во главе с [госсекретарем США] Марко Рубио встретились и чтобы потом, возможно, вновь встретились президент Путин и президент Трамп", - подчеркнула Ливитт, имея в виду телефонный разговор российского и американского руководителей и достигнутые в ходе него договоренности.

"Тем не менее я совершенно не думаю, что президент [Трамп] в этом плане закрыл дверь (то есть отказался от призывов к проведению возможной встречи Путина и Зеленского - прим. ТАСС)", - добавила пресс-секретарь.