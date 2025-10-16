В Минтруда прокомментировали утверждения об обсуждении вопроса повышения пенсионного возраста

В социальных сетях распространяются утверждения о том, что увеличение средней продолжительности жизни в будущем может привести к повышению пенсионного возраста.

Как сообщает AПA, в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения заявили, что в настоящее время какие-либо предложения о повышении пенсионного возраста не обсуждаются.

Напомним, в «Среднесрочной рамке расходов на 2026–2029 годы», подготовленной Министерством финансов, отмечено, что в 2024 году средняя продолжительность жизни в Азербайджане составляла 74,6 года, а согласно прогнозам ООН, при сохранении текущей тенденции, к 2050 году она достигнет 78,6 года: «Учитывая указанное демографическое старение, неформальную занятость, структурные изменения на рынке труда и глобальные вызовы, основными приоритетами являются адаптация пенсионного обеспечения населения к современным требованиям, как по количеству, так и по качеству».