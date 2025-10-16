В Нефтечале задержан браконьер

В целях обеспечения соблюдения требований Закона Азербайджанской Республики «Об охоте» сотрудники Службы государственной экологической безопасности провели контрольные мероприятия, в ходе которых на территории Нефтечалинского района был задержан нарушитель правил охоты.

Как сообщил 1news.az представитель службы Бахруз Магомедов, при осмотре автомобиля марки «Нива» с государственным регистрационным номером 90-OB-135, управляемого задержанным, были обнаружены и изъяты живой дикий голубь, добытый незаконным путём, а также запрещённая законом ловушка, предназначенная для отлова соколов. Дикий голубь был отпущен обратно в природу.

В связи с фактом нарушения в отношении водителя транспортного средства Халида Абдуллаева был составлен протокол и приняты меры в соответствии с законодательством.

Служба государственной экологической безопасности напоминает охотникам, что отлов и охота на виды животных и птиц, внесённые в «Красную книгу» Азербайджанской Республики, а также на виды, охота на которые запрещена, недопустимы. Ведомство призывает всех, кто занимается охотой, строго соблюдать установленные правила и воздерживаться от охоты в запрещённые периоды и с использованием запрещённых средств.

Отметим, что за нарушение правил охоты, включая незаконную охоту, виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.