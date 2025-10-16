В Ереване известного адвоката задержали во время заседания - ОБНОВЛЕНО

В Армении задержали Александра Кочубаева – одного из адвокатов по делу лидера движения «Священная борьба» Баграта Галстаняна и 17 его соратников.

Об этом Sputnik Армения сообщили в Следственном комитете Армении.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали адвоката Александра Кочубаева у здания Шенгавитского суда, где сегодня в закрытом режиме состоялось заседание по делу архиепископа Баграта Галстаняна и 17 его сторонников.

В СК уточнили, что было инициировано уголовное преследование по части 2 статьи 490 Уголовного кодекса Армении. Статья предусматривает ответственность за публикацию информации, порочащей честь и достоинство судьи, прокурора или следователя, и причиняющей иной вред их законным правам и интересам в связи с их законной служебной или профессиональной деятельностью.

Напомним, что утром Кочубаев опубликовал в соцсети жесткий пост по поводу ареста предстоятеля и главы канцелярии Арагацотнской епархии.

