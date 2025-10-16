​​​​​​​Блогер раскритиковала жестокое обращение с животными в бакинском детском пространстве - ВИДЕО

В последнее время в Азербайджане все чаще появляются сообщения о том, что в кафе, ресторанах и развлекательных заведениях выявляются животные, содержащиеся без ветеринарного контроля, которые спасаются после проведения соответствующими инстанциями мониторингов.

Проживающая в Баку и ведущая блог @simiishares в социальной сети Instagram турчанка Сима Арслан рассказала в Instagram Stories о расположенном в Баку детском пространстве Brave Kids, увиденное в котором оставило у нее неприятные впечатления.

«Сегодня я побывала в месте, которое для меня оказалось по-настоящему ужасным, и до сих пор нахожусь под впечатлением от увиденного. В так называемом детском пространстве дети ловили живую рыбу в бассейне. Вид рыб, пытавшихся вырваться, разрывал мне сердце. Животные же находились в маленьких клетках, полностью оторванные от своей естественной среды, явно несчастные и находящиеся в стрессе», - пишет Сима Арслан в Instagram Stories.

Блогер отмечает, что ее «чрезвычайно огорчило видеть, как белка постоянно повторяет одно и то же движение»: «Это поведение явно показывает, насколько животное психологически страдает. Такие сцены учат детей не любви к животным, а равнодушию и бесчувственности. Ни одному ребенку подобная жестокость не должна преподноситься под названием «развлечение». Место животных - не тесные клетки, а естественная среда обитания, где они могут свободно двигаться. Для меня неприемлемо, что в Баку существует такое место».

Сима Арслан отметила, что ее публикация отражает «личный опыт и индивидуальное мнение»: «Моя цель - никого не обвинять, а создать осведомлённость в нашем обществе о благополучии животных и здоровом развитии детей. Прошу поддержать пересмотр подобных мест и подходов, чтобы создавать более гуманные и уважительные к природе среды».

Ниже представлены для просмотра Instagram Stories со страницы @simiishares.